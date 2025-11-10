綠能政策轉彎？龔明鑫回應駁傳言產創4000多家企業放水、核三重啟

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-10 10:30

針對立法委員關切《產業創新條例》企業補助案引發的爭議，經濟部長龔明鑫今 (10) 日強調，對於立委質疑經濟部放水核准不符資格企業一事，經濟部已訂定認定要點與審查委員會，將嚴格評估是否達到「情節重大」違規而追回補助，同時，他駁斥了總統要求「不談綠電」的媒體報導，強調經濟部政策堅定依「穩健且堅定」的原則推動。核三、核二廠的延役評估報告，已依程序送至部內簽核中，將在確認無問題後核准。

經濟部長龔明鑫今 (10) 日上午於出席立法院經濟委員會前受訪，說明產創條例企業補助、防颱整備措施、綠能發展、核電廠評估報告等議題。

首先針對外界對《產業創新條例》第 10 條之 1 企業補助資格的質疑，以及黃國昌總召將召開記者會指控經濟部核准 4000 多家不應獲得補助的企業，龔明鑫表示，該法案第 70 條已明確規定，企業若有違反環保、食安、勞工等議題且情節重大者，經中央目的事業主管機關認定後可追回補助。

龔明鑫指出，法律授權中央目的事業主管機關來認定所謂的「情節重大」，因此，經濟部已訂定一個「認定要點」，並成立審查委員會，針對個別案件進行審查，以確認是否達到追回補助的標準，他強調，此舉是依循法律授權進行認定，絕無所謂的「違法」情事。

針對數量龐大的爭議企業，龔明鑫說明，有些違規情節可能很輕微，例如員工超時加班，若勞動部已裁罰，經濟部的認定可能就不會視為情節重大，除非是「連續再犯、有故意或造成重大傷亡」等情況，他表示，認定是否「重大」的標準可以再檢討。

對於輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳提到希望台灣能供應更多晶片，龔明鑫回應，這顯示 AI 產業正在快速發展，政府對台灣半導體產業的企業將持續給予支持。

針對媒體報導總統要求「不要再談綠電」一事，龔明鑫澄清，絕無這樣的事情，他表示，經濟部的政策推動一定是依循「非核家園」的政見，並以「穩健且堅定」的原則來推動。

關於核三、核二廠的延役評估報告，龔明鑫說明，台電公司已將現況評估報告送至經濟部，目前正循正常程序簽核中，若審核結果一切無誤，將會儘速簽核，使台電得以啟動相關的業務。

面對鳳凰颱風逐漸逼近，經濟部已啟動全方面的防颱整備作業。在電力方面，台電公司已動員超過 4000 名員工待命，準備執行搶修工作，相關的機具設備也已準備到位，同時，將對上次颱風造成受損的設施進行修復、補強與強化。