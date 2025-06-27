鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 20:30

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《路透》周五 (27 日) 援引知情人士消息報導，中國快時尚電商 Shein 計畫在香港證券交易所秘密提交首次公開發行 (IPO) 申請草案，這項動作一旦獲得核准，將成為港交所罕見允許未公開招股文件的大型上市案，為這家曾多次嘗試赴海外上市的企業開啟新途徑。

路透：Shein擬在港申請IPO 擬走秘密遞件模式避風頭(圖：REUTERS/TPG)

不走公開途徑 秘密申請草案待中港雙邊審查

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根據三位知情人士說法，Shein 擬最早於本周內向港交所遞交草案，其中一人稱可能會在下周一前完成。這項秘密申請將讓 Shein 在未曝光關鍵財務與營運資訊的情況下，先行與監管機構進行非公開審查。這類方式在美國市場相對常見，但在香港則屬罕見操作。

目前港交所規則僅允許已在海外主要交易所掛牌的企業採用秘密遞件方式進行第二上市，或是海外公司分拆上市後特別申請豁免。若 Shein 此案獲港交所特准，將代表該公司繼倫敦與紐約上市受阻後的第三次上市嘗試。

知情人士指出，Shein 提交草案後，須於三個工作天內依北京規定同步向中國證監會 (CSRC) 申報，港中雙邊監管機構將在非公開程序中審視申請內容，提前提出問題與風險要求，為最終公開招股聽證會做準備。目前尚不清楚 Shein 是否已獲中國證監會口頭同意。

港交所 IPO 案添變數 美中貿易戰風險浮現

Shein 是由中國企業家許仰天於 2012 年創立，雖總部已於 2022 年遷至新加坡，但由於其供應鏈絕大多數仍仰賴中國境內約 7,000 家協力廠商，仍須接受中國海外上市規範。中國證監會目前採「實質重於形式」原則審查 Shein 是否符合境外上市條件。

Shein 前兩次申請在紐約與倫敦掛牌，分別因中方未給予批准與英國監管單位雖放行但未實現而無疾而終。此番轉向香港，除希望突破審查障礙外，也試圖在 Shein 估值從 2022 年高點縮水三分之一後，重塑投資人信心。

目前 Shein 在美國市場受美中貿易戰影響甚鉅。川普政府終止電商小包免稅待遇並提高中製商品關稅，令 Shein 的美國業務備感壓力，而美國亦對涉新疆強迫勞動產品實施進口禁令。Shein 則多次聲明，其供應商不得使用中國棉花製作出口美國的商品，並已訂有全球適用的禁止強迫勞動行為準則。

估值與風險成關鍵 港股新股中心地位待重建

Shein 於 2023 年 Pre-IPO 募資時估值約為 660 億美元，較一年前的高峰縮減三分之一。市場分析認為，該公司最終在港掛牌時的估值與募資規模，將取決於中美貿易政策後續發展、港交所監管結果，以及對供應鏈風險的揭露與應對。

依規定，Shein 需通過港交所聽證會後，才能正式對外公開招股說明書。風險揭露內容預期將包含對新疆棉花、人權爭議、以及政治與監管不確定性的完整說明。