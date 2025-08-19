Shein計畫將總部遷回中國 加速香港IPO腳步

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-19 10:59

彭博引述消息人士報導，快時尚零售商 Shein 考慮將總部遷回中國，希望能有助加快在香港 IPO 的腳步。

消息人士稱，目前註冊於新加坡的 Shein，已就其在中國設立母公司的事宜諮詢了律師，，目前討論尚處於初步階段，Shein 能否推進此事尚不確定。

Shein 拒絕評論此消息。

多年來，Shein 鮮少透露其首次公開發行（IPO）計劃，只是表示致力於上市，Shein 執行董事長 Donald Tang 也在今年 3 月重申了這一點。

在未能獲得紐約和倫敦上市的監管批准後，Shein 期待已久的 IPO 計劃已越來越難落地。這也加劇了目前在香港上市計劃的風險，該公司已通過保密途徑申請上市，因此最終獲得中國監管機構的批准變得更加關鍵，因為該交易需要獲得中國監管機構的批准才能繼續推進。

消息人士透露，將總部遷至中國可能有助於獲得中國監管機構的批准，部分原因是這將允許 Shein 的收入向中國當局徵稅。中國母公司成立後，Shein 目前的新加坡總部及其所有海外業務都將成為子公司。

除了稅收之外，遷址還能讓中國政府對 Shein 的大量數據進行更嚴格的監管，這也是該公司獲得北京批准在香港 IPO 的關鍵條件。自 2023 年以來，中國一直要求企業在海外 IPO 前必須接受當地政府的資料安全審查。

對於成立於中國南京的 Shein 來說，將註冊地遷回中國將意味著其在 2021 年遷至新加坡的策略的逆轉。多年來，該公司一直將自己定位為全球性公司，並淡化其中國根源。

自從 3 年前估值達到 1000 億美元以來，Shein 及其支持者，包括 IDG 資本、穆巴達拉投資公司、老虎全球管理公司和 HSG，眼睜睜地看著該公司的估值暴跌數百億美元。根據彭博新聞 2 月報導，該公司面臨投資者的壓力，估值下調至約 300 億美元。