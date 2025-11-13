荷蘭仍不恢復供應安世中國廠晶圓！歐洲車廠面臨「毀滅性」晶片荒 庫存只夠3周

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-13 12:00

荷蘭政府凍結中資半導體企業安世半導體 (Nexperia) 資產引發全球晶片斷供危機，儘管北京出手豁免出口限制，歐洲汽車業仍深陷「晶片荒」的焦慮感。

（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》報導，歐盟官員警告，若荷蘭不恢復對安世中國廠的晶圓供應，數周內全球汽車生產線恐面臨停擺。

安世生產的低利基礎晶片廣泛用於汽車電子系統，控制照明、安全氣囊、車鎖等關鍵功能，安世的生產鏈橫跨荷蘭、英國與德國，晶圓製造後運往中國子公司組裝出口，但自 9 月 30 日荷蘭政府凍結安世資產以來，荷蘭迄今未恢復向中國廠供應晶圓。

歐洲汽車業高管透露，中國廠僅存少量庫存，「若德國及歐盟供應中斷，幾周內將耗盡」，部分企業僅能支撐數周生產。

儘管中國 11 月 1 日宣布豁免相關出口限制，歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 仍擔憂道：「只要荷蘭對中國廠的晶圓出口限制持續，全球需求就無法滿足。」

福斯坦言供應狀況「仍不確定」，雖然暫時還沒影響到德國工廠，但無法排除未來中斷風險。

一名歐盟官員預估，中國廠庫存可能只能維持到 12 月初，廠方正嘗試尋找替代晶圓來源，甚至放緩生產節奏來應對危機。

這場晶片危機的背後是，荷蘭政府的強制行動被指「人為製造混亂」。

香港《南華早報》上周一 (3 日) 曾報導指出，荷蘭凍結安世資產源於美國施壓。今年 6 月，美國官員要求荷蘭，若安世想獲美國「實體清單」豁免，必須換掉中國籍執行長，而當 10 月底美國暫緩出口管制後，荷蘭立場更顯尷尬。

香港大學地緣政治學者指出，荷蘭此前行動的「必要性」因美國一句話瓦解，面臨法律、政治與產業多重困境。

中國則已明確指責荷蘭的責任，商務部稱荷蘭 10 月 26 日停供晶圓致中國廠生產中斷，擾亂全球供應鏈，「荷蘭應承擔全部責任」。儘管中國積極豁免並推動恢復供貨，荷蘭仍未採取實際行動。

中國商務部部長王文濤周一 (11 日) 與德國經濟部長 Katherina Reiche 舉行視訊會談時重申，需要荷蘭展現出建設性態度糾正錯誤，並呼籲德國敦促荷方盡快解決問題。