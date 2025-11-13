關稅紅利！美國財長：川普提向年收入低於10萬美元家庭發放2,000美元退稅
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國財政部長貝森特周三（12 日）接受《Fox News》採訪時表示，政府正在討論向年收入低於 10 萬美元的家庭發放 2,000 美元退稅的「關稅紅利」計畫，但尚未做出最終決定。
他重申，大規模稅收退款將在 2026 年初到來。這一時間表意味著相關政策需在今年內敲定具體方案。
他還透露，川普政府即將在未來幾天公布實質性關稅消息，並計劃對咖啡、香蕉等商品實施關稅減免。
經濟學家認為，這一表態顯示川普政府正在調整關稅政策，以緩解消費品物價的壓力。咖啡、水果等日常消費品的關稅減免可能直接降低美國家庭的生活成本。
貝森特還透露了川普政府的移民與培訓計畫，建議引進技術工人在美國工作 3 至 7 年，培訓美國工人，隨後返回本國。
