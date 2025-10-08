國光旗下安特羅東協布局再+1 與印尼ETANA簽訂銷售合約

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-08 11:43

‌



國光 (4142-TW) 旗下安特羅 (6564-TW) 與印尼最大民營生物製劑 ETANA 簽訂腸病毒疫苗獨家銷售合約，雙方將於印尼送件申請藥證，也是繼 7 月、8 月分別在越南及泰國送件後插旗印尼，進軍清真市場，東協布局再加一。

國光旗下安特羅東協布局再加一，與印尼ETANA簽訂銷售合約。(圖：shutterstock)

安特羅指出，根據合約，將由在地具有疫苗銷售通路和生產量能的 ETANA 負責藥證申請及上市後銷售。安特羅預估，腸病毒疫苗明年在印尼送件註冊藥證，並與印尼在地的 ETANA 針對上市後的市場布局進行策略討論。

‌



至於印尼市場現況，安特羅總經理張哲瑋說明，印尼人口超過 2.7 億，是東協中人口最多的國家，每年新生兒人數約 450 萬，印尼政府基於公衛及在地腸病毒疫情需求，對於腸病毒疫苗進入印尼態度轉為積極。

張哲瑋進一步提到，印尼穆斯林人口眾多，超過 86% 為回教徒，而 ETANA 為擁有清真認證的生物製劑廠，對於回教徒使用清真認證的疫苗需求經驗豐富。