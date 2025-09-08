國光生疫苗及生物相似藥雙軌並進 營運添動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-08 18:49

國光生 (4142-TW) 今 (8) 日指出，持續推進旗下疫苗與生物相似藥業務，為因應國際疫苗大廠賽諾菲飛的產量倍增計劃，第二條無菌針劑充填線正在執行試生產，與韓國廠商合作的生物相似藥即將上市，有望於明年貢獻營收。

國光生董事長詹啟賢。(鉅亨網資料照)

國光生表示，2015 年開始與 Protien Sciences(法國 Sanofi 集團) 合作生產美國先進細胞製程的重組蛋白流感疫苗 Flublok，並取得藥證，在 2017 年開始商業量產。

國光生指出，為擴大美國、英國與歐盟需求，今年進一步簽約增加合作產量，新增第二條無菌針劑充填包裝線作業，由於合作項目擴大，Sanofi 今年已陸續派出 3 批關鍵團隊來台進駐，進行合作交流，目前製程確效批次生產 (PV run) 正在潭子廠執行，預期可達成明年產量倍增的目標。

高價生物相似藥方面，國光生則指出，韓國客戶委託生產的藥品已在主要市場取得藥證，海外上市在即，國光生也啟動商業批次生產，客戶也派遣資深人員進駐，若今年第三季、第四季進展順利，可望於明年轉化為營收。