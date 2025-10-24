鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-24 09:50

進到秋冬流感盛行季節，國光生 (4142-TW) 每年供應近 5 成的流感疫苗供國人施打，加上流感疫苗近日入列 WHO 清單中，激勵國光生本周漲逾 1 成，股價寫近 7 個月以來新高。

〈熱門股〉流感季節來臨、WHO列疫苗清單 國光生周漲逾1成。(圖：shutterstock)

國光生本周漲幅 13.41%，周三 (22 日) 亮燈漲停，周四 (23 日) 最高漲至 21.45 元，除寫下近 7 個月以來新高，也一舉站上所有均線。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日買超，合計買超 1915 張。

國光生表示，秋冬防疫所需的公費流感疫苗，仍取得第一順位供應最大量，並出口至東南亞、東歐等地，也已取得巴西衛生部 (ANVISA)GMP 認證，預計 2026 年底取得巴西流感疫苗藥證後，可望進軍南半球市場。

國光生指出，下半年為疫苗出貨高峰，且第四季可望認列 CDMO 服務的收入，預期下半年營運將優於上半年。在 CDMO 業務帶動下，自有產品拓展至南半球市場，加上安特羅 (6564-TW) 腸病毒 71 型將進軍東協市場，看好明年營收年增雙位數，並有望由虧轉盈。