裕慶-KY第三季獲利超越上半年總和 1-9月EPS爲5.41元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-12 18:52

裕慶 - KY(6957-TW) 今 (12) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 1.97 億元，超過上半年獲利的總和，季增 4.24 倍，年增 1.35 倍，單季每股純益 3.57 元，2025 年 1-9 月稅後純益 2.98 億元，年減 28.8%，每股純益 5.41 元。

裕慶-KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 - KY2025 年第三季營收 10.85 億元，毛利率 38.77%，季增 1.95 個百分點，年增 5.29 個百分點，稅後純益 1.97 億元，超過上半年獲利的總和，季增 4.24 倍，年增 1.35 倍，單季每股純益 3.57 元。

2025 年 1-9 裕慶 - KY 營收 26.74 億元，毛利率 37.09%，年減 2.43 個百分點，稅後純益 2.98 億元，年減 28.8%，每股純益 5.41 元。

裕慶 - KY 表示，第三季獲利創高，主要來自商用展示架 ODM 業務訂單認列穩健成長，主要百貨與零售連鎖店、美國居家修繕龍頭、寵物用品品牌，以及新導入的全美第二大折扣零售通路商等客戶訂單出貨明顯提升，隨著新專案量產進度推進與急單需求出貨挹注，第三季商用展示架 ODM 業務營收比重提升至 84.18%，挹注整體營運動能向上態勢，並凸顯裕慶 - KY 近年深化多元品牌合作策略綜效漸顯。

裕慶 - KY 2025 年第三季整體毛利率回升，主要受惠高毛利商用展示架 ODM 業務出貨比重提升，以及匯率與關稅政策變動下，公司已與多家客戶完成調漲協議，確保成本轉嫁效益同步反映，同時，集團持續強化費用控管與營運效率優化，同步帶動第三季獲利走高。

裕慶 - KY 在 2025 年 10 月營收爲 2.66 億元，月減 10.68%，年減 2.33%，2025 年 1-10 月營收 29.4 億元，年減 6.48%，主要受到今年電動床機構件主力客戶訂單出貨減少的影響。而印尼新廠在 11 月投產。

裕慶 - KY 表示，近年積極深化商用展示架 ODM 業務動能，不僅在開拓全球知名品牌、百貨及零售通路等合作客戶量體，以及專案設計與量產件數皆逐年提升，以 2025 年累計前 10 月商用展示架 ODM 業務美元銷售仍較去年成長，並改寫歷年同期次高。。