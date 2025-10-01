裕慶-KY發行10億元CB完成募集 10/2上櫃掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 19:18

‌



裕慶 - KY(6957-TW) 回台掛牌交易後首次進行市場籌資，以發行 10 億元面額無擔保可轉換公司債，以 100.5 元發行，計募集 10.05 億元資金，公司今 (1) 日指出，這筆 CB 已經完成募集，將在 明 ( 2 ) 日上櫃掛牌交易。

裕慶 -KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 – KY 發行這筆無擔保 10 億元的 CB，轉換價訂爲 190 元，轉換溢價率爲 105.56%。

裕慶 – KY 因應全球的貿易情勢變化，採取相對因應之道，包括開拓在中國大陸的銷售管道及遠赴印尼設廠等，而裕慶 -KY 建置印尼新廠人員及設備都已到位，預計在取得保稅核可後正式投產，預計第四季將有 5000-7000 萬元的營收貢獻。

裕慶 -KY 對印尼廠的設置，目前由中國大陸及來自台灣幹部都已到位，且設備完成進駐，目前在等待的印尼政府保稅許可預計在 9 月底拿到手後正式投產，依裕慶規劃的印尼廠生產目標， 2025 年第四季產出 5000-7000 萬元，而 2026 年一整年則規劃產出金額目標在 2-3 億元。

裕慶 - KY 由印尼出口到美國的貨架關稅爲鋼鐵製品的 50% 加上川普總統提出的 25% 對等關稅，合計爲 75%，比起由中國大陸出口到美國的貨架關稅鋼鐵製品的 50% 加上川普總統提出的 45% 對等關稅，合計爲 95% 關稅，也讓兩地的出口成本產生差異。

同時，裕慶 -KY 在另一開源管道上，則取得中國全家商店連鎖體系的商店陳列貨架的供貨權，裕慶 -KY 並已在第三季開始出貨，而第四季來自中國全家商店貨架需求數量更高，而 裕慶 -KY 也在進行產能調整因應之中。