致新估Q4營收季減1成內 看好DDR5 PMIC業務

2025-11-12

類比 IC 業者致新 (8081-TW) 今 (12) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠業外挹注，稅後純益提升至 3.89 億元，季增 22.7%，年減 6.1%，每股稅後純益 4.54 元，為一年來高點，第四季則隨著產業進入傳統淡季，加上部分客戶上半年提前拉貨，整體下半年與往年有所差異，不過預期明年有機會恢復傳統淡旺季表現。

致新董事長吳錦川。(鉅亨網資料照)

展望第四季，法人預估，致新第四季營收約 20-21.5 億元，季減 3-10%，毛利率 36-40%，營益率 16-20%，雙率中位數皆較上季回升。致新指出，客戶目前對關稅沒有特別的反應，明年營運展望仍不明朗，除美國經濟局勢外，還有關稅等變數。

另外，致新積極發展 DDR5/LPDDR5 電源管理晶片 (PMIC)，已與三大記憶體原廠合作並小量出貨，主要鎖定伺服器與 PC 應用，看好未來 DDR5 滲透率持續攀升，公司也與外商競爭市佔率。

致新第三季營收 22.15 億元，季減 1.5%，年減 2.8%，毛利率 35%，季減 6 個百分點，年減 5 個百分點，營益率 16%，季減 7 個百分點，年減 6 個百分點，稅後純益 3.89 億元，季增 22.7%，年減 6.1%，每股稅後純益 4.54 元。