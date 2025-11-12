山林水第三季轉盈 1-9月獲利大增1.31倍 每股純益達2.05元

‌



山林水在水資源操作方面，高階用水案持續優化，例如供應南部科學園區半導體產業的永康再生水廠、中部科學園區污水處理廠、以及澄清湖淨水廠的操作與供水效能提升。公司持續導入用藥優化、能耗降低與智能化管理，有效提升整體水處理效率與成本結構

山林水指出，合約金額 20.74 億元的「寶山污水工程案」將於年底前進入最後試車階段，預計進至 80% 以上；合約總價達 77.61 億元的「高山林楠梓再生水興建案」亦同步推進，採三期施工模式，第一期已提前啟動並進度超前，規劃於 2028 年底率先供應每日 2 萬噸，最終日供水量可達 7 萬噸，將成為南部半導體產業關鍵水源。