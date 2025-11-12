山林水第三季轉盈 1-9月獲利大增1.31倍 每股純益達2.05元
鉅亨網記者張欽發 台北
環工業者山林水 (8473-TW) 在第三季營收大幅成長，單季稅後 9784 萬元，季減 8.3%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益 0.54 元，1-9 月稅後純益達 3.72 億元，年增 1.31 倍，每股純益 2.05 元。
山林水 2025 年第三季營收 14.81 億元，毛利率 16.87%，季減 12.35 個百分點，年增 4.72 個百分點，單季稅後 9784 萬元，季減 8.3%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益 0.54 元。
山林水 2025 年 1-9 月營收 36.03 億元，毛利率 24.09%，年減 1.75 個百分點，稅後純益達 3.72 億元，年增 1.31 倍，每股純益 2.05 元。
山林水第三季營收大成長，主因多項重大工程按計畫推進，包括新竹科學園區「寶山污水工程案」截至第三季已完成達 58%，年底進入試車階段；「高山林楠梓再生水興建案」如期完成設計及提前施工，進度超前。兩案合計貢獻第三季工程營收增幅逾一半，顯示工程執行穩健、量能確實落地。
山林水在水資源操作方面，高階用水案持續優化，例如供應南部科學園區半導體產業的永康再生水廠、中部科學園區污水處理廠、以及澄清湖淨水廠的操作與供水效能提升。公司持續導入用藥優化、能耗降低與智能化管理，有效提升整體水處理效率與成本結構
山林水指出，合約金額 20.74 億元的「寶山污水工程案」將於年底前進入最後試車階段，預計進至 80% 以上；合約總價達 77.61 億元的「高山林楠梓再生水興建案」亦同步推進，採三期施工模式，第一期已提前啟動並進度超前，規劃於 2028 年底率先供應每日 2 萬噸，最終日供水量可達 7 萬噸，將成為南部半導體產業關鍵水源。
目前山林水全台共操作 22 座污水處理廠，市占率約 25%，勞務合約續約率維持 100%。隨著工程推進與長約穩定現金流，山林水將持續展現穩健成長與結構性韌性。
