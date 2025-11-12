兩大引擎加溫 永捷Q3由虧轉盈 前3季獲利年增390.5％

永捷 (4714-TW) 今 (12) 日自結第 3 季財報公告，總計第 3 季稅後純益為 9,400 萬元，較第 2 季及去年同期由虧轉盈，每股 EPS 為 0.52 元。永捷表示，第 3 季主要受惠運動品牌因應足球賽提高拉貨、環保與功能性材料升級等 2 大成長引擎加溫，目前手中訂單穩定，良好的能見度將有助營運表現穩健向上。