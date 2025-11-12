search icon



兩大引擎加溫 永捷Q3由虧轉盈 前3季獲利年增390.5％

鉅亨網記者黃皓宸 台北

永捷 (4714-TW) 今 (12) 日自結第 3 季財報公告，總計第 3 季稅後純益為 9,400 萬元，較第 2 季及去年同期由虧轉盈，每股 EPS 為 0.52 元。永捷表示，第 3 季主要受惠運動品牌因應足球賽提高拉貨、環保與功能性材料升級等 2 大成長引擎加溫，目前手中訂單穩定，良好的能見度將有助營運表現穩健向上。

cover image of news article
永捷董事長張祐銘。(圖:永捷提供)

永捷第 3 季合併營收達 3.87 億元、季增 8.6％、年增 85.18％；稅後純益 9,400 萬元，稅後每股純益為 0.52 元；毛利率為 19.69%、季減 2.7 個百分比、年增 0.6 個百分比；營業利益率為 - 27.17%；稅後淨利率為 203.6%、較上季及去年同期轉正。累計前 3 季稅後純益為 1.25 億元，年增 390.5%，每股盈餘 (EPS) 為 0.7 元。


永捷表示，第 3 季受惠 2 大成長引擎，一是足球世界盃備貨潮加速，運動品牌提高拉貨高機能、環保鞋材與服飾材料需求明顯上揚，9 月單月出貨即反映該態勢。

二是環保與功能性材料方面，永捷推出新一代環保水性處理劑量產、無溶劑高固含量樹脂、透氣防水薄膜、甚至防彈塗料等技術驗證完成／導入過程，產品組合顯著升級，在公司積極透過產品組合優化、提升生產效率與集團整合效益。

永捷近期公告 10 月營收為 1 億元，月減 18.09％、年減 9.4％，累計今 (2025) 年 1-10 月合併營收達 11.59 億元，年增 78.91％。

展望明年，永捷持審慎樂觀看法，公司持續強化上下游垂直整合與跨領域合作策略，強化集團在永續材料供應鏈中的關鍵角色，也積極與旗下信立 (4303-TW) 及信立子公司普大深化聯手，加快環保水性與回收再生新材料的開發與量產進程，不僅縮短產品上市週期，更有效提升材料附加價值與整體競爭力。


永捷信立世界盃足球賽環保鞋材財報

永捷17.6-0.28%
信立71.6-2.59%

