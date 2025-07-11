〈焦點股〉信立月、季、上半年營收同創17年新高 盤中堅挺漲逾7%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-11 12:56

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信立 (4303-TW) 公布 6 月營收為 9,931 萬元、月減 1.94%、年增 497.86%，第 2 季營收 2.78 億元、季增 24.3％，累計上半年合併營收 5.03 億元、年增 360.44％，6 月、第 2 季、上半年營收創近 17 年來新高。激勵信立今 (11) 日量增上揚，股價開高走高，盤中一度漲逾 7.6%。

信立6月營收年增逾497.86％，盤中堅挺一度漲逾7%。(鉅亨網資料照)

信立 6 月營收年增，主要受惠於攜手子公司普大搶攻運動品牌及美系品牌精品包等客戶拉貨動能成長，集團上下游整合持續發揮從原料研發到客製應用的垂直整合優勢，全面拓展於電子、鞋材、服飾、箱包、家飾與建材等多元應用領域，持續擴大高附加價值產品的市場滲透力。

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法人表示，信立長年來聚焦在 PVC 與 PU 合成皮兩大核心事業體，並結合子公司普大應材的延伸應用研發實力，打造多元紋理、多樣用途的合成皮革解決方案。在 PVC 事業部產品涵蓋柔軟皮、復古瘋馬皮、防火皮等十餘品項，具備高度擬真觸感與機能性，廣泛應用於沙發、遊艇、公共交通等高端場域。

PU 事業部則專攻乾式、濕式與無溶劑 PU 等領域，開發出導電 PU、防水條、乾式透濕膜等具備環保、彈性與智慧功能的材料，對應智慧穿戴、運動用品等創新應用。