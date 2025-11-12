search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉尖點營運市況佳並持續擴產 滾大量走高改寫歷史新天價

鉅亨網記者張欽發 台北

AI 推升 PCB 市場需求高速回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW)  6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價今 (12) 日爆 5 萬張大量攻上漲停價 132.5 元，也改寫歷史新高價。

cover image of news article
尖點董事長林序庭(左)及總經理林若萍。(鉅亨網記者張欽發攝)

尖點受惠於 AI 伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB 層數與材料規格提升尖點 2025 年 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年期增 52.4%；每股純益 1.69 元。


尖點科技已於 2025 下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第一季全數到位，月產能將由 3100 萬支提升至 3500 萬支；2026 年新的擴產計畫持續積極規畫中，同時尖點也有進行市場籌資的計畫。

 

 


文章標籤

PCBAI擴產尖點

相關行情

台股首頁我要存股
尖點131+8.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
尖點

95%

勝率

#波段上揚股

偏強
尖點

95%

勝率

#投信認養股

偏強
尖點

95%

勝率

#營收獲利增加

偏強
尖點

95%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
尖點

95%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty