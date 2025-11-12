〈焦點股〉尖點營運市況佳並持續擴產 滾大量走高改寫歷史新天價

AI 推升 PCB 市場需求高速回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 ( 8021-TW ) 6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價今 (12) 日爆 5 萬張大量攻上漲停價 132.5 元，也改寫歷史新高價。

尖點科技已於 2025 下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第一季全數到位，月產能將由 3100 萬支提升至 3500 萬支；2026 年新的擴產計畫持續積極規畫中，同時尖點也有進行市場籌資的計畫。