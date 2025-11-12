鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-12 11:33

〈焦點股〉巴菲特安靜退場！波克夏買商社信念不變 00955再創新高。(圖：shutterstock)

00955 今天市價最高來到 12.3 元，漲幅 1.65%；00949 盤中最高 18.53 元，漲幅 1.53%，均創掛牌以來新高。其他日股 ETF 方面，中信日經高股息 (00956-TW) 盤中大漲超過 2%，最高來到 10.68 元，為買盤焦點之一，另 2 檔老牌的元大日經 225(00661-TW)、國泰日經 225(00657-TW) 也在盤上表現。

‌



自 10 月高市早苗當選自民黨總裁以來，日經 225 指數漲幅已達 9.3%，高市延續安倍經濟學三支箭政策 (貨幣寬鬆、積極財政、結構改革)，市場預期其政策將強化企業投資與出口動能，帶動股市進入「安倍經濟學 2.0」新時代。

同時，日元在寬鬆政策下持續走弱，截至 10 月底，美元兌日元一度升至 154 價位，創下近半年新低，有助於提升日本出口競爭力。由於日本五大商社約有五成營收來自海外，日元貶值將進一步放大商社獲利成長空間 。

根據 Bloomberg 資料，外資 10 月淨流入日本股市高達 430 億美元，創今年單月新高。中國信託投信分析，資金明顯偏好受惠出口與全球貿易的商社產業。日本五大商社憑藉深厚的全球供應鏈布局與多元業務結構，除能源、原物料、食品外，近年更積極布局再生資源與醫療健康領域，為未來獲利增添新動能。

不僅如此，波克夏在 8 至 9 月間連續增持三菱商事與三井物產持股，雙雙突破 10%，成為推升商社族群的重要催化劑。00955 經理人辛忠駿表示，00955 提供投資人一次參與日本經濟成長主軸的有效工具，兼具匯率題材與企業獲利雙重優勢。隨著高市政策延續安倍經濟學主軸、外資持續流入、以及巴菲特長線加碼帶動市場信心，預期日本商社產業仍有持續表現空間。

辛忠駿指出，日本企業治理改革與再生能源布局正在加速落地，商社龍頭具備龐大現金流與跨產業整合優勢，在高市政府穩定政策支持下，將持續受惠長線成長。