黃金市場正處於一個關鍵的平衡點上，價格徘徊在每盎司 4000 美元左右，多頭與空頭的爭議異常激烈。儘管金價已從上個月創紀錄的 4360 美元以上高點大幅回落，但市場普遍情緒仍偏向看漲，許多分析師將這次回調描述為長期上漲趨勢中的「健康修正」。

黃金價格是泡沫狀態還是即將突破？前高盛主管：兩者皆有可能

然而，英國著名經濟學家、前英國財政部部長兼高盛資產管理前主席歐尼爾 (Jim O’Neill) 表示，他能同時為黃金的漲價或跌價找到有力的論據。他特別警告，黃金從 8 月到 10 月這段期間「前所未有的漲勢」，帶有 泡沫的跡象。

熊市論點：FOMO 驅動下的價格泡沫疑慮

他認為，泡沫的一個核心特徵是「動能自我餵養」，一旦「錯失恐懼症」(FOMO) 開始發酵，即使是邊緣的發展也會增加市場興奮感。

傳統上，黃金被視為對抗通膨的避險工具。儘管美國 9 月份的消費者物價指數顯示，年度核心通膨和總體通膨率均為 3%，仍高於聯準會 2% 的目標，但通膨並未加速。歐尼爾質疑，在通膨環境並未加速的背景下，目前的市場環境是否足以支持黃金創紀錄的漲勢。

他指出，鑑於價格加速發生在美元下跌之後，以及美國通膨預期改善，導致美國債券殖利率顯著下降之後，這讓他理解為何一些評論員會宣稱這是泡沫。

牛市論點：「替代貨幣」戰略

通膨與利率：決定未來走向的關鍵

儘管黃金已重新確立其作為重要全球貨幣資產的地位，歐尼爾認為，決定黃金未來走向的單一因素仍然是其與通膨和利率的關聯。

「在今天的背景下，如果市場相信儘管潛在通膨沒有改善，中央銀行仍將顯著放鬆貨幣政策——或至少不會進一步緊縮——那麼金價走強與歷史模式是一致的。」

近期，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派言論為黃金帶來了壓力。但市場情緒仍然樂觀，CME FedWatch Tool 顯示，市場預期下個月降息的可能性高達 71%。