黃金價格是泡沫狀態還是即將突破？前高盛主管：兩者皆有可能
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
黃金市場正處於一個關鍵的平衡點上，價格徘徊在每盎司 4000 美元左右，多頭與空頭的爭議異常激烈。儘管金價已從上個月創紀錄的 4360 美元以上高點大幅回落，但市場普遍情緒仍偏向看漲，許多分析師將這次回調描述為長期上漲趨勢中的「健康修正」。
然而，英國著名經濟學家、前英國財政部部長兼高盛資產管理前主席歐尼爾 (Jim O’Neill) 表示，他能同時為黃金的漲價或跌價找到有力的論據。他特別警告，黃金從 8 月到 10 月這段期間「前所未有的漲勢」，帶有 泡沫的跡象。
熊市論點：FOMO 驅動下的價格泡沫疑慮
歐尼爾指出，黃金近期的拋物線式上漲，主要驅動力是投資需求，特別是小型散戶投資者。
他認為，泡沫的一個核心特徵是「動能自我餵養」，一旦「錯失恐懼症」(FOMO) 開始發酵，即使是邊緣的發展也會增加市場興奮感。
傳統上，黃金被視為對抗通膨的避險工具。儘管美國 9 月份的消費者物價指數顯示，年度核心通膨和總體通膨率均為 3%，仍高於聯準會 2% 的目標，但通膨並未加速。歐尼爾質疑，在通膨環境並未加速的背景下，目前的市場環境是否足以支持黃金創紀錄的漲勢。
他指出，鑑於價格加速發生在美元下跌之後，以及美國通膨預期改善，導致美國債券殖利率顯著下降之後，這讓他理解為何一些評論員會宣稱這是泡沫。
牛市論點：「替代貨幣」戰略
然而，在看漲方面，歐尼爾強調了黃金作為「有吸引力的替代貨幣資產」的地位。這主要源於許多國家開始實施多元化戰略，減少對美元的依賴。
他表示，他理解像中國和俄羅斯等傳統外匯儲備大戶，為何會做出戰略性決策，增加黃金配置。他們同時鼓勵歐尼爾最初提出的「金磚國家」(BRICS) 集團——該集團現已擴大至包括南非、沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、印尼和伊朗——採取同樣行動。這些國家正毫不隱藏地試圖創建一個替代以美元為基礎的國際貨幣體系。
通膨與利率：決定未來走向的關鍵
「在今天的背景下，如果市場相信儘管潛在通膨沒有改善，中央銀行仍將顯著放鬆貨幣政策——或至少不會進一步緊縮——那麼金價走強與歷史模式是一致的。」
近期，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派言論為黃金帶來了壓力。但市場情緒仍然樂觀，CME FedWatch Tool 顯示，市場預期下個月降息的可能性高達 71%。
歐尼爾稱，對於黃金接下來 5% 到 10% 的波動，「我不知道熊市或牛市會占上風，其他任何人也不知道。」但他會保持密切關注，並對市場保持開放的心態。
