鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.35元，預估目標價為176元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.55元下修至9.35元，其中最高估值11.95元，最低估值7.61元，預估目標價為176元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.95(11.95)16.5724.78
最低值7.61(7.61)11.5112.39
平均值9.41(9.58)12.8316.51
中位數9.35(9.55)12.4714.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值195,424,000227,452,750284,906,920
最低值179,885,840185,860,000212,884,290
平均值186,583,640210,346,200236,500,600
中位數186,824,000211,849,000224,105,600

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.676.5515.0210.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		171,663,845151,398,038171,356,495155,022,197

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


