臻鼎-KY第三季賺贏上半年總和 1-3季EPS爲3.79元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 18:36

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (11) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 23.92 億元，勝過上半年總和，季增 2.95 倍，年減 28.67%，每股純益爲 2.46 元，2025 年 1-9 月稅後純益 36.29 億元，年減 24.65%，每股純益 3.79 元。

臻鼎-KY董事長沈慶芳。(鉅亨網記者張欽發攝)

臻鼎 - KY 第三季營收 473.66 億元，毛利率 21.98%，季增 3.63 個百分點，年減 0.56 個百分點，第三季稅後純益 23.92 億元，勝過上半年總和，季增 2.95 倍，年減 28.67%，每股純益爲 2.46 元。

臻鼎 - KY 1-9 月營收 1256.62 億元，毛利率 18.45%，年增 0.38 個百分點，稅後純益 36.29 億元，年減 24.65%，每股純益 3.79 元。

展望未來，臻鼎 - KY 指出，第四季仍是客戶新品出貨旺季，出貨節奏正常，產能利用率將維持高檔。同時 IC 載板方面， 不僅 BT 載板今年下半年需求明顯成長，平均產能利用率達 90-95%，且 ABF 載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，打樣數量也大幅增加。整體而言，預期第四季將符合過往季節性，站上今年高峰，帶動 2025 年營收表現再創新高。

此外，臻鼎預期 2026 年將是公司成長關鍵年，四大應用將全面加速成長。公司積極佈局 AI 伺服器應用，提供 Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品，主要以客戶下一世代平台為重點耕耘方向，預期 2026 年 AI 伺服器營收將逐步放大，2027 年將會倍數成長。

IC 載板方面，臻鼎 - KY 明年上半年將啟動秦皇島廠區 BT 載板擴產，以滿足客戶需求，另外隨著 ABF 載板 AI 算力相關大尺寸產品打樣數量大幅增加，預期 2026 年營收貢獻將逐季大幅攀升。邊緣 AI 裝置方面，明年不僅 AI 手機與摺疊機新品因產品設計更複雜、規格升級，單機板價值（dollar content）將進一步提升，在 AI 眼鏡方面，隨著各大廠加速投入，相關營收明年將數倍成長。

臻鼎 - KY 表示，隨著 AI 與先進封裝技術推動產業加速邁向異質整合，PCB 的角色正從「訊號連接」轉向「系統承載」，成為驅動高效能運算與系統整合的關鍵核心。面對產業結構的深度轉變，臻鼎 - KY 展現出領先同業的整合實力。