臻鼎子公司鵬鼎併購華陽科技 強化AI智能駕駛與車載終端布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 18:49

為強化 AI 智能駕駛與車載終端戰略布局，臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (30) 日代子公司鵬鼎控股（深圳）公司公告，宣布以現金收購方式，併購無錫華陽科技。鵬鼎預計支付現金人民幣 3 億 5672 萬元 (約新台幣 15.33 億元)，取得其 53.68% 股權。

臻鼎-KY董事長沈慶芳。(鉅亨網記者張欽發攝)

臻鼎 - KY 指出，此一交易完成後，華陽科技將成為鵬鼎持有其 53.68% 股權的併表子公司。

臻鼎 - KY 指出，華陽科技成立於 2002 年，主要從事車載模組生產以及自主掌握從材料到晶片到感測器全產業鏈關鍵核心技術的智慧感測器（壓力、力矩、位移、角度、溫濕度等）研發、生產與銷售，產品已廣泛應用於汽車、機器人、工控、醫療等領域，成功實現國產化替代。華陽科技也具備有豐富經驗的團隊成員、成熟的運營管理系統，以及優質汽車行業一線客戶。

臻鼎 - KY 指出，隨著 AI 智能駕駛與車載終端的發展加速演進，對高效連接、高精度感測與高算力運算等跨域技術整合提出更高要求。而華陽科技在汽車電子領域具備深厚基礎與研發能量。

臻鼎 - KY 指出，此次由鵬鼎併購華陽科技，不僅延伸集團在 AI 智能駕駛與車載終端戰略佈局，使集團於汽車電子領域車載硬板與模組整體能力具備更完整的解決方案與競爭優勢，更將深化集團在 PCB 下游應用與系統整合的能力，為未來發展智慧應用建立更完整的支撐基礎。

臻鼎 - KY 董事長沈慶芳表示，臻鼎秉持「一站式購足（One ZDT）」的核心策略，積極覆蓋 AI 時代的雲、管、端應用，提供客戶最完整的解決方案。華陽科技的加入，將進一步強化集團在汽車電子領域的實力，雙方在研發技術、產品佈局及客戶群上具高度互補性，有助於提升關鍵技術，全面增進營運動能與股東價值。