鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至72.24元，預估目標價為2200元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由72.92元下修至72.24元，其中最高估值82.39元，最低估值63.9元，預估目標價為2200元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值82.39(82.39)118.88112.36
最低值63.9(63.9)73.6787.46
平均值71.79(72.14)90.69105.82
中位數72.24(72.92)90.21110.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值13,957,28016,636,00018,796,840
最低值13,262,00014,835,62016,965,500
平均值13,521,76015,782,81017,509,970
中位數13,496,00016,057,00017,357,760

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS51.5732.1937.8646.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,081,0716,401,2675,248,3296,009,012

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


