鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至72.24元，預估目標價為2200元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由72.92元下修至72.24元，其中最高估值82.39元，最低估值63.9元，預估目標價為2200元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|82.39(82.39)
|118.88
|112.36
|最低值
|63.9(63.9)
|73.67
|87.46
|平均值
|71.79(72.14)
|90.69
|105.82
|中位數
|72.24(72.92)
|90.21
|110.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13,957,280
|16,636,000
|18,796,840
|最低值
|13,262,000
|14,835,620
|16,965,500
|平均值
|13,521,760
|15,782,810
|17,509,970
|中位數
|13,496,000
|16,057,000
|17,357,760
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|51.57
|32.19
|37.86
|46.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,081,071
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
