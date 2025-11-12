「雲腦+端兵」顛覆AI戰局！野村：蘋果AI不追大模型，聯手谷歌造雲端大腦
野村近日出具最新研究報告揭露蘋果 (AAPL-US) AI 戰略核心正轉向「端雲協同」的智能體框架，這一革命性佈局並非單純追逐更大語言模型，而是透過雲端與裝置端的深度協作，建構能執行複雜任務的智慧系統，被視為端側 AI 邁入實際應用的關鍵一步。
根據野村分析，，蘋果可能將谷歌 (GOOGL-US) 開發的 1.2 兆參數雲端大模型作為「高階推理大腦」，指揮多個運行於 iPhone 等設備的端側智能體。這項混合架構旨在破解當前 AI 應用痛點，既利用雲端強大算力，又能安全高效地呼叫使用者個人資料。有別於單一大模型，此協作系統能完成高度個人化、情境感知的複雜任務，遠超過現有技術。
具體來看，雲端大模型負責解析使用者複雜指令，接著將壓縮任務分派給設備端的「端側智慧體」執行。此設計大幅降低運算資源與記憶體頻寬消耗，同時配備離線備用方案，裝置端的「簡單推理智能體」可在網路訊號弱或離線時保障基礎功能。
野村強調，這種「雲腦 + 端兵」模式，讓蘋果能在合法合規前提下，高效調用純雲端模型無法觸及的個人與設備數據，提供無縫個性化服務。
野村指出，支撐這項架構的是蘋果近期發表的《CAMPHOR：用於多輸入規劃和設備上高階推理的協作智能體》論文。系統由 1 個雲端高階推理智能體與 5 個端側專業智能體組成；個人情境智能體挖掘用戶歷史數據；設備資訊智能體提取時間、地點等實時狀態；用戶感知智能體追踪近期操作；外部知識智能抓取網絡信息，最終由任務完成智能體調用應用執行指令。
以「預訂巴塞隆納機票並通知夥伴」為例，高階智能體解析需求後，調度各端側智能體協同完成資訊檢索、聯絡人定位及日程寫入，全程高效精準。
野村分析指出，若上述策略落地，不僅將推動 2026 年起新一輪硬體升級潮 (獲利高效能處理器、記憶體及無線通訊技術)，更可能重塑 AI 應用生態。
野村認為，端側 AI 的普及關鍵在於三方面：強化個人化與隱私保護的平衡技術、提升即時回應所需的通訊與算力、擴展穿戴式裝置等更多個人資料來源的應用情境。
在這場變革中，勝出者將不是一個單純擁有最大模型的企業，而是能在端側實現低功耗、高安全運算，並建構軟硬體協同生態的廠商。對蘋果而言，這個佈局不僅預示著真正智慧個人助理時代的臨近，更將硬體創新推至戰略核心，唯有底層能力突破，才能讓「雲腦 + 端兵」的智慧協作真正走進用戶生活。
