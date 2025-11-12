大法官憂退還川普關稅「一團亂」 小企業主反駁：就像退稅一樣不難
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國最高法院正審理川普關稅合法性，部分大法官質疑若判違法需退還關稅會很繁雜。但美國進口商反駁，海關文件清楚記載每筆關稅細項，退款應該很簡單。
上周三，最高法院針對決定川普關稅命運的案件進行口頭辯論，多數大法官對關稅合法性表示懷疑。但包含大法官與律師都示警，若裁定川普關稅違法，退款是件麻煩且複雜的事。
大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 說，退還美國今年來徵收的數十億美元關稅會「很麻煩」。代表一群挑戰關稅的小企業的律師卡提亞 (Neal Katyal) 在法庭辯論中承認，退還關稅「會是非常複雜的事」。
進口商：海關文件都有記錄
但第三代家族鞋業公司 DeerStags 執行長穆斯卡特 (Rick Muskat) 告訴《CNBC》：「我不認同退還關稅會是一團亂的擔憂。」
他解釋，在每份海關報關單上，進口商都詳列特定項目，註明所支付的關稅稅率。他向《CNBC》提供一份最近從中國進口的報關文件，上面詳列了既有的 6% 關稅、川普新徵的 20%「芬太尼關稅」，以及援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 課徵的 10%「對等」關稅。
自川普 4 月初宣布多項關稅、稱之為「解放日」以來，穆斯卡特已支付超過 100 萬美元。「每次總統改變關稅，美國海關都能在報關摘要上增加這些額外項目，所以進口商根據這些明細申請退款應該很簡單。」他說，這就和國稅局退還超收的稅款一樣，並無不同。
小企業叫苦連天
洛杉磯裝瓶雞尾酒和利口酒的小企業 Greenbar Distillery，在川普貿易政策下已支付超過 5 萬美元額外關稅，相當於公司利潤的 10%。共同創辦人兼釀酒師科斯羅維安 Melkon Khosrovia 說，理論上退款應該很容易，因為都有清楚標示和細項，「但實際上，我不知道。本屆政府在關稅上非常有創意地做他們想做的事。」他強烈懷疑自己拿不回一毛錢。
為了應對關稅，該公司將在 2026 年開始自動化部分功能以裁減員工。「批發商和零售商不接受漲價，我們無法靠更低利潤生存，自動化是唯一方法。」Khosrovia 說。
退款執行難度看政府態度
美國進口商和報關行表示，若最高法院裁定必須退還關稅，執行起來是否困難，取決於川普政府態度。
Rogers & Brown Custom Brokers 營運長 Lori Mullins 說，若關稅被判違法，退款應該跟 2018 年海關自動退還普遍優惠制 (GSP) 關稅一樣容易，「因為 IEEPA 關稅是逐項申報，理論上更快。」
但她也指出，聯邦政府可能以這筆錢對美國國庫很重要為由，要求進口商主動填寫事後摘要更正表申請追回。
真正複雜的是報關行本就人手不足，還得應對預期暴增的申報量。聯邦政府在 2025 財年截至 9 月 30 日，已從關稅徵收近 1950 億美元，最高法院審議期間關稅徵收仍持續。
貿易律師警告，若最高法院判定部分關稅合法、其他違法，文書作業會更複雜
Vinson & Elkins 律師事務所合夥人 Joyce Adetutu 說，有些貨運有數千種混合產品，關稅稅率又多次變動，「理清這一切需要相當多時間，海關和邊境保護局會爭取相當長時間才退款。」
