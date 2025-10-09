國人前8月信用卡刷出3.27兆元創史上新高 總流通卡數首破6000萬張

金管會今 (9) 日公布統計，2025 年 8 月全台信用卡簽帳金額 3763 億元，創歷年同期新高，但較上月衰退逾 4 成；累計前 8 月簽帳金額達 3 兆 2794 億元，同為歷史新高，年增 5.54%。銀行局官員表示，7 月因有稅款遞延入帳，導致基期較高，整體而言，簽帳金額穩健成長，反映國人消費信心與非現金支付習慣持續深化，全年簽帳金額仍有望再創新高。