國人前8月信用卡刷出3.27兆元創史上新高 總流通卡數首破6000萬張
鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會今 (9) 日公布統計，2025 年 8 月全台信用卡簽帳金額 3763 億元，創歷年同期新高，但較上月衰退逾 4 成；累計前 8 月簽帳金額達 3 兆 2794 億元，同為歷史新高，年增 5.54%。銀行局官員表示，7 月因有稅款遞延入帳，導致基期較高，整體而言，簽帳金額穩健成長，反映國人消費信心與非現金支付習慣持續深化，全年簽帳金額仍有望再創新高。
截至 2025 年 8 月底止，國內共有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 6015 萬張，月增 20 萬張；總有效卡數約 3993 萬張，月增 7 萬張。8 月簽帳金額約 3763 億元，月減 2770 億元。
銀行局副局長張嘉魁指出，7 月份簽帳金額因綜合所得稅繳稅效應而衝高，根據國稅局統計，2025 年度以信用卡繳稅金額達 2185 億元，主要集中在 7 月入帳，8 月雖受基期影響略有回落，但整體仍呈穩定成長趨勢。
張嘉魁說明，信用卡簽帳金額成長主因包括民眾支付習慣改變、銀行優惠活動帶動，以及非現金支付普及率提升。若依目前成長趨勢推算，今年全年簽帳金額有望突破去年的 4.68 兆元，再創新高。
進一步觀察個別銀行 8 月簽帳金額，中信銀行以 669.5 億元穩居第一；國泰世華銀行為 650.56 億元，重回第二；玉山銀行以 478.48 億元居第三；北富銀 473.56 億元些微落後；台新銀則為 390.22 億元。五大發卡行簽帳金額均較上月大幅衰退。
在發卡動態方面，中信銀行單月新增發卡數達 22 萬卡，登上發卡王寶座，主要受惠於「uniopen 聯名卡」新卡發行；玉山銀行則因家樂福聯名卡換卡，8 月新增發卡約 13 萬卡，主力卡為 Unicard。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告