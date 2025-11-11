中油三接爆圖利疑雲？龔明鑫：重啟調查 強調綠電目標將加速、台電已精算至2030年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-11 17:30

經濟部長龔明鑫今 (11) 日針對近期的三大焦點議題做出回應。關於中油觀塘第三天然氣接收站（三接）工程涉及虛報預算爭議，他表示將會再次啟動調查，強調中油前期招標程序皆符合規定。在鳳凰颱風轉為輕颱後，龔明鑫 說明中央的防颱準備工作並未鬆懈，持續密切監控水情與電力。針對外界關注的電力供應問題，他駁斥缺電疑慮，指出台電已精算至 2030 年的用電需求，但他也強調：總統要求必須加速推動綠電的進度。

經濟部長龔明鑫今 (11) 日陪同賴清德總統出席「第 79 屆工業節慶祝大會」會後受訪，說明中油觀塘接收站工程、防颱整備措施、電力供應等議題。

針對媒體報導中油三接工程涉嫌虛報預算一事，龔明鑫表示，中油已發布聲明稿進行說明。他指出，通常此類案件會先委託顧問工程公司進行規劃，而三接的規劃與整套招標作業是由台灣世曦工程顧問公司負責。台灣世曦在規劃工程預算時，會向三家公司進行訪價，並根據訪價結果來編列預算進行招標。

龔明鑫強調，中油的招標程序是按照規定辦理。該案曾進行兩次招標，第一次因投標廠商不足三家而流標，第二次招標的價格與第一次投標價基本相同，因此並不存在增加預算的情況。他也坦承，在 2013 年（民國 113 年）時，落選廠商就曾舉報類似情事，當時的政風單位已進行調查，結果並未發現不法。不過，考量到周刊提出新的事證，政府的政風單位將會再次啟動調查。

談及「鳳凰」颱風減弱為輕度颱風，龔明鑫表示，雖然颱風降級，但中央的準備工作完全沒有鬆懈。他提到總統和行政院長在中午時分曾親自前往緊急應變中心，了解相關的整備狀況。他強調，政府會持續戒備，直到颱風確定離開後，才會解除應變中心的相關準備工作。

針對 AI 算力快速成長對電力需求的影響，以及美國啟動大規模核電建設貸款計畫的趨勢，龔明鑫指出，由於 AI 運算對電力是極為重要的支撐，尤其是美國要競逐全球 AI 中心，需要更大量的用電，因此正在進行前瞻性的部署。

至於台灣的電力供應，龔明鑫重申，總統已特別說明，台電公司已進行每年估算，至少到 2030 年的用電需求都已納入規劃，因此基本上「不會缺電是個問題」。