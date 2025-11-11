榮惠-KY前3季EPS 3.23元 明起兩個月將進場買回庫藏300張

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 19:21

榮惠 - KY(6924-TW) 今 (11) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 3162 萬元，季增 2.8 倍，年減 57.54%，每股純益 1.52 元， 2025 年 1-3 季稅後純益 6737 萬元，年減 44.53%，每股純益 3.23 元。

榮惠-KY董事長劉世璘。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，在供應鏈調節將近尾聲同時，榮惠 - KY 決議在明 (12) 日起兩個月進場，在每股 75 元以下買回庫藏 300 張，用於維護股東權益及公司信用。

榮惠 - KY 在 2025 年第三季營收爲 3.99 億元，毛利率 22.25%，季增 0.47 個百分點，年減 3.31 個百分點，第三季稅後純益 3162 萬元，季增 2.8 倍，年減 57.54%，每股純益 1.52 元。

榮惠 - KY 在 2025 年 1-9 月營收 12.67 億元，毛利率 21.16%，年減 1.77 個百分點，稅後純益 6737 萬元，年減 44.53%，每股純益 3.23 元。

榮惠 - KY 董事長劉世璘表示，這是公司掛牌以來首次實施庫藏股買回，為期兩個月，主要是維護公司信用與股東權益，預計買回的 300 張庫藏股則占公司已發行股份的 1.44%。