榮惠-KY前3季EPS 3.23元 明起兩個月將進場買回庫藏300張
鉅亨網記者張欽發 台北
榮惠 - KY(6924-TW) 今 (11) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 3162 萬元，季增 2.8 倍，年減 57.54%，每股純益 1.52 元， 2025 年 1-3 季稅後純益 6737 萬元，年減 44.53%，每股純益 3.23 元。
同時，在供應鏈調節將近尾聲同時，榮惠 - KY 決議在明 (12) 日起兩個月進場，在每股 75 元以下買回庫藏 300 張，用於維護股東權益及公司信用。
榮惠 - KY 在 2025 年第三季營收爲 3.99 億元，毛利率 22.25%，季增 0.47 個百分點，年減 3.31 個百分點，第三季稅後純益 3162 萬元，季增 2.8 倍，年減 57.54%，每股純益 1.52 元。
榮惠 - KY 在 2025 年 1-9 月營收 12.67 億元，毛利率 21.16%，年減 1.77 個百分點，稅後純益 6737 萬元，年減 44.53%，每股純益 3.23 元。
榮惠 - KY 董事長劉世璘表示，這是公司掛牌以來首次實施庫藏股買回，為期兩個月，主要是維護公司信用與股東權益，預計買回的 300 張庫藏股則占公司已發行股份的 1.44%。
展望未來，劉世璘針對車用客戶需求表示，墨西哥辦公室已完成登記，目前正在報價 (RFQ) 階段，因為車用訂單醞釀需要時間，所以最快也要等到 2026 年下半年才會有實質訂單進來，至於歐洲市場，目前已有少數客戶，由於明年第一季將前往歐洲設立據點，期望可以將這些歐洲客戶的訂單量擴大。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 供應鏈調整近尾聲 榮惠-KY 10月營收1.41億元回溫 月增16.25%
- 客戶端仍在調整供應鏈 榮惠-KY 9月營收1.21億元年減21%
- 受到客戶供應鏈調整影響 榮惠-KY 8月營收爲1.31億元
- 匯損衝擊榮惠-KY Q2每股賺0.4元 下半年營運將回歸常軌
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇