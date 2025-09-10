受到客戶供應鏈調整影響 榮惠-KY 8月營收爲1.31億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 16:26

PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 1.31 億元，月減 10.86%，年減 22.24%，累計前 8 個月營收 11.46 億元，仍較去年同期 11.39 億元小幅成長 0.63%，董事長劉世璘指出，主要受到客戶供應鏈調整影響。

榮惠-KY董事長劉世璘。(鉅亨網記者張欽發攝)

榮惠 - KY 指出，若從功能性貨幣 (美元) 角度來看，榮惠 - KY 8 月營收為 435.8 萬美元，較去年同期 523.4 萬美元衰退 16.74%，累計前 8 個月營收 3,656.4 萬美元，仍較去年同期 3,553.2 萬美元成長 2.9%。

劉世璘表示，客戶供應鏈進行調整，是 8 月營收較去年同期減少主要原因，由於 PCB 終端應用市場部份產品進行庫存調整，加上部分客戶重新配置供應鏈據點，以及採購策略的調整，造成 8 月營收較去年下滑。

展望未來，劉世璘表示，榮惠 - KY 將持續優化產品組合，聚焦 AI 伺服器、汽車電子及高階消費性電子產品領域，以分散單一市場波動風險，公司同時規劃在墨西哥設立銷售據點，貼近北美客戶需求，並持續深化與既有國際大廠的合作關係，以穩健推動營收結構多元化，創造長期成長動能。

榮惠 - KY2025 年第二季營收 4.23 億元、稅後純益 832 萬元，每股純益 0.4 元，分別較 2024 年同期下滑 0.7% 與 70.8%；累計 2025 年上半年營收 8.67 億元，稅後純益 3575 萬元與每股純益 1.71 元，則分別較 2024 年同期成長 6.46% 與下滑 29.9%。