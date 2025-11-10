供應鏈調整近尾聲 榮惠-KY 10月營收1.41億元回溫 月增16.25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-10 16:07

PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 10 月營收 1.41 億元，雖仍較去年同期 1.69 億元衰退 16.79%，但已較 9 月 1.21 億元回溫 16.25%，累計前 10 月營收 14.07 億元，則較去年同期 14.61 億元小幅衰退 3.7%，董事長劉世璘指出，AI 伺服器訂單遞延效應已接近尾聲，明年第一季可望回歸常軌。

榮惠-KY董事長劉世璘。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，榮惠 - KY 日前也通過 ISO 27001 認證，對公司內部系統、ERP 資安訓練，以及針對手機雙重認證碼與 USB 存取限制等管理流程，進一步落實加強，有助於防範資訊外流，不但呼應市場對於公司治理標準要求，也可降低公司營運成本。

劉世璘表示，為提升公司整體資安能力，榮惠 - KY 已強化完成的管理方案包括，流量管控：強化內外部跨廠間防火牆，及異常流量偵測分析能力，端點電腦 (endpoint) 資料輸出紀錄查核。同時，對帳號管控：強化多因子驗證及跳板主機的授權控管。

同時，榮惠 - KY 也對備份優化，執行資料備份及快速復原架構改善。在治理政策上 ，強化弱點掃描、24H MDR 端點設備偵測與防護服務、資安監控 (SOC)、移動式儲存媒體 (USB) 管理、資訊分級保密制度、社交工程演練、文件管理系統大量查詢示警機制等。