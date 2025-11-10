供應鏈調整近尾聲 榮惠-KY 10月營收1.41億元回溫 月增16.25%
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 10 月營收 1.41 億元，雖仍較去年同期 1.69 億元衰退 16.79%，但已較 9 月 1.21 億元回溫 16.25%，累計前 10 月營收 14.07 億元，則較去年同期 14.61 億元小幅衰退 3.7%，董事長劉世璘指出，AI 伺服器訂單遞延效應已接近尾聲，明年第一季可望回歸常軌。
此外，榮惠 - KY 日前也通過 ISO 27001 認證，對公司內部系統、ERP 資安訓練，以及針對手機雙重認證碼與 USB 存取限制等管理流程，進一步落實加強，有助於防範資訊外流，不但呼應市場對於公司治理標準要求，也可降低公司營運成本。
劉世璘表示，為提升公司整體資安能力，榮惠 - KY 已強化完成的管理方案包括，流量管控：強化內外部跨廠間防火牆，及異常流量偵測分析能力，端點電腦 (endpoint) 資料輸出紀錄查核。同時，對帳號管控：強化多因子驗證及跳板主機的授權控管。
同時，榮惠 - KY 也對備份優化，執行資料備份及快速復原架構改善。在治理政策上 ，強化弱點掃描、24H MDR 端點設備偵測與防護服務、資安監控 (SOC)、移動式儲存媒體 (USB) 管理、資訊分級保密制度、社交工程演練、文件管理系統大量查詢示警機制等。
針對 10 月營收表現，劉世璘指出，2025 年第三季以來營收成長動能表現較去年同期趨緩，主要原因是去年下半年歷經一波 AI 伺服器訂單拉貨效應，今年情況剛好相反，AI 伺服器訂單反倒呈現遞延；不過，這樣的效應已逐漸近尾聲，儘管明年第一季營運仍會受到農曆年休假影響，但整體情況應該會比今年第一季好。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 客戶端仍在調整供應鏈 榮惠-KY 9月營收1.21億元年減21%
- 受到客戶供應鏈調整影響 榮惠-KY 8月營收爲1.31億元
- 匯損衝擊榮惠-KY Q2每股賺0.4元 下半年營運將回歸常軌
- PCB廠榮惠-KY估下半年營運優於上半年 將布局擴大到墨西哥及歐洲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇