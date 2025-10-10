客戶端仍在調整供應鏈 榮惠-KY 9月營收1.21億元年減21%
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 1.21 億元，月減 7.74%，年減 21.38%，1-9 月營收 12.67 億元，年減 1.99%，榮惠 - KY 董事長劉世璘指出，目前營運表現仍受客戶供應鏈調整影響，整體趨勢並無顯著變化。
榮惠 - KY2025 年第三季營收爲 3.99 億元，季減 5.66%，年減 16.41%。
如以功能性貨幣 (美元) 角度來看，榮惠 - KY 9 月營收為 400 萬美元，較去年同期 481.4 萬美元衰退 16.91%，累計 1-9 個月營收 4056.4 萬美元，仍較去年同期 4,034.6 萬美元小幅成長 0.54%。
劉世璘表示，終端客戶近期持續進行庫存調整與供應鏈策略重整，導致短期出貨動能放緩，也為近月營收與去年同期相比減少之主因，公司將持續關注客戶需求變化，並保持靈活調配的供應策略。
展望未來，榮惠 - KY 將持續優化產品組合，聚焦 AI 伺服器、車用電子與高階消費性電子等利基應用市場，以分散單一市場波動風險，同時，也積極規劃於墨西哥設立銷售據點，以貼近北美客戶，深化與全球品牌客戶合作關係，推動營運結構穩健發展。
榮惠 - KY 2025 年第二季營收 4.23 億元、稅後純益 832 萬元，每股純益 0.4 元，分別較 2024 年同期下滑 0.7% 與 70.8%；累計 2025 年上半年營收 8.67 億元，稅後純益 3575 萬元與每股純益 1.71 元，則分別較 2024 年同期成長 6.46% 與下滑 29.9%。
