客戶端仍在調整供應鏈 榮惠-KY 9月營收1.21億元年減21%

劉世璘表示，終端客戶近期持續進行庫存調整與供應鏈策略重整，導致短期出貨動能放緩，也為近月營收與去年同期相比減少之主因，公司將持續關注客戶需求變化，並保持靈活調配的供應策略。

展望未來，榮惠 - KY 將持續優化產品組合，聚焦 AI 伺服器、車用電子與高階消費性電子等利基應用市場，以分散單一市場波動風險，同時，也積極規劃於墨西哥設立銷售據點，以貼近北美客戶，深化與全球品牌客戶合作關係，推動營運結構穩健發展。