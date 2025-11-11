美食-KY重手關掉中國門市約180家 Q3大虧逾10億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-11 18:54

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (11) 日公布第三季財報，由於單季虧損高達 10.91 億元，使前三季轉為虧損 7.62 億元，每股虧損 4.23 元，美食解釋，主要是因大規模調整約 180 家獲利不佳門市和中央廚房造成的一次性影響。

美食-KY正陸續關閉中國虧損的門店。(圖：美食提供)

美食說明，由於超過 80% 業務來自海外市場，隨著新台幣前三季對美元升值逾 7%，帳面上的營收被壓縮，第三季合併營收 43.2 億元，年減 8.7%，若排除匯率影響、以當地貨幣分析三個主要市場的營收表現，美國繳出雙位數的強勢年增，台灣也邁入連續第四季正成長，惟中國市場受到內捲嚴重和內需偏弱影響，衰退約 20%。

美食於今年下半年起已啟動中國市場營運調整，結束當地多個虧損區域的門市經營，使第三季財報呈現大規模調整的一次性影響，其中，關閉獲利不佳門市和中央廚房而導致減損費用，認列合計超過 10 億元的一次性損失，導致第三季單季每股虧損 6.06 元。

據法人掌握訊息，美食預計結束在中國西南和華北地區未達預期的門市，將關閉中國約 440 家門市中的 180 家和 2 座中央廚房，包括北京、山東、成都和重慶等地，並將物流中心由原本 8 個縮至 3 個。