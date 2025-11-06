國產全建材集團布局發酵 子公司營運表現亮眼挹注穩健獲利
鉅亨網記者彭昱文 台北
混凝土大廠國產 (2504-TW) 朝全建材集團邁進、加速綠色營運布局，不僅混凝土本業穩健成長，旗下惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，營運表現也同樣亮眼，撐起全台龐大建設需求外，也挹注國產正向獲利。
矽酸鈣板廠商惠普受惠於產線持續整改，良率、生產效能有效提升，並獲經濟部節能減碳專案補助，再加上今年營建業處新建案陸續完工的後裝市場需求高峰，前三季稅後純益 1.49 億元，年增 22%，每股純益 4.14 元，創同期新高；由於今、明年均是新建案的完工高峰期，一般室內裝修工程市場蓬勃發展，惠普持續看好明年營運表現。
而佈局 ALC 輕質磚與版材的子公司國宇建材也在今年產能調校成熟下獲利穩健成長，發展高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土，包括 ALC 輕質磚與板材等環保建材，歷經三年多的耕耘，產品已累積良好口碑，目前全年最高設計產能達 20 萬立方米，營運進入成長期，逐步擴大市場版圖。
國宇 ALC 輕質磚、輕質嵌板等環保建材，不僅獲得再生與高性能綠建材雙標章，也取得 SGS ISO 14067 碳足跡認證，減碳率 77.6%，還可爭取綠建築與低碳建築最高容積獎勵，已成功應用於多起房建案，包括淡水「海洋都心」、林口「國家檔案館」、以及全台相關的科技建廠，市場商機相當龐大。
另一子公司重置資源科技提供「低碳暨再生混凝土解決方案」，多款產品已取得 ISO 14067 碳足跡認證，滿足各種營建市場需求，推出一年以來，已經獲得目標市場如南部各大科學園區大廠青睞採用，營運成長迭創新高，前三季營收更較去年同期成長達近 16 倍，企業開始進入高成長的曲線模式。
重置資源科技回收半導體科技大廠的晶圓細料副產品，研發出兼顧建築結構安全的再生混凝土等系列產品，目前已取得 6 項 ISO 14067 碳足跡認證，2 項 SGS 配比驗證，並申請預拌混凝土廠驗證與低碳循環建材認證，累積相當多的成功案例客戶，預估 2026 年營運成長將更為顯著，持續為集團貢獻實質獲利。
