永誠資產管理處 2025-11-11 15:26

地價稅開徵在即 擁有土地的人都該注意

地價稅11月開徵！申報前必看節稅指南(圖:業者提供)

每年 11 月，是地價稅開徵的時期。對許多人而言，這封稅單就像「被動支出」——土地沒賣、也沒出租，卻仍得每年繳錢。其實地價稅是地方政府依「公告地價」課徵的持有稅，只要名下有土地，不論上面是否有房子、是否出租，都有繳納義務。但少有人知道，這項稅制也蘊藏節稅空間。若能在規定期限內完成「自用住宅用地」申請，稅額立刻減為五分之一。很多人不是不想省，而是不知道「怎麼省」。

‌



誰要繳錢？七種人都算納稅義務人

地價稅的納稅人並不僅限於「土地所有權人」。依《地價稅法》規定，以下七類人都需負擔繳稅義務：

土地所有權人 管理機關（公有土地） 管理人（繼承未登記之土地） 典權人 承領人 耕作權人 受託人（信託土地）

若為共有土地，各共有人須依持分比例分攤稅額；若屬信託財產，則由受託人申報與繳納。只要有「實際控制土地」的權利，就不能忽略地價稅的責任。

2025 繳稅日曆：提早準備，避免年底卡關

2025 年地價稅自 11 月 1 日開徵，繳納期限至 11 月 30 日，因逢假日順延至 12 月 1 日止。

若逾期，每兩日加計 1% 滯納金，最高達 15%。建議提前兩週繳納，一方面避開年底銀行擁塞，另一方面也能確認是否符合「自用住宅稅率」資格，預留補件時間。

數位繳稅管道多元：

超商繳費：四大超商 kiosk（ibon、FamiPort 等），限額 3 萬元內。

ATM／網銀：以金融卡即可繳稅。

行動支付（台灣 Pay 等）：掃描 QR Code 即時完成。

地方稅網路申報系統：自然人憑證或健保卡登入線上繳納。

長期約定轉帳：開徵前 2 個月設定好，隔年自動扣款最省事。

若名下土地多、稅額高，建議改用網路繳稅或轉帳方式，避免遺漏或重繳。

地價稅怎麼算？一張表看懂累進稅率

計算公式如下：

課稅地價 × 稅率 − 累進差額 = 應納稅額

各縣市的「累進起點地價」會不同，因此同樣土地價值，在不同地區可能稅差數千元，建議可向地方稅務局查詢最新公告數值。

不同用途、不同稅率 別忽略特別規定

不是所有土地都用同一稅率計算。若用途屬於特定類別，則可享「特別稅率」。

自用住宅、勞工宿舍、國民住宅：2‰

公共設施保留地： 6‰

工業用地、加油站、停車場：10‰

公有土地（基本稅率）：10‰

若同一筆土地同時有自住與出租部分，則僅能針對「自住範圍」申請優惠，其餘部分仍依一般稅率課徵。

實際案例：70 平方公尺土地要繳多少？

實例試算：一塊地差五倍稅

假設公告地價每平方公尺 1 萬元，土地面積 70 平方公尺，該市累進起點地價為 170 萬元。

課稅地價 = 70 萬元，適用第 1 級稅率 10‰，稅額為 7,000 元。

若符合自用住宅條件，稅率降為 2‰，稅額僅 1,400 元。一樣的土地，差距高達五倍。

自住房節稅術：2‰ 稅率省下五分之四

要享「自用住宅用地」優惠，需同時符合以下四大條件：

戶籍設於該地。 土地與房屋同屬一人或直系親屬。 每戶限申請一處。 都市土地面積不超過 300 平方公尺（非都市 700 平方公尺）。

若漏改戶籍或出租營業，將失去資格並被追補回一般稅率 10‰。

別只知道繳稅！八大提醒讓你不吃虧

提早確認公告地價是否上調。 用地若改作出租或營業，需重新申報。 檢視土地分區是否影響稅率。 若擁有多筆土地，可利用分持或信託規劃。 關注地方自治條例變動。 若逾期繳納，滯納金最高可達 15%。 可利用網路查繳紀錄避免重繳。 提早安排資金，年底別讓稅單壓力爆表。

稅不只是支出，而是資產配置的信號

地價稅看似例行公事，卻是檢視「資產效率」的重要指標。若土地閒置、利用率低，持有成本會年年上升；反之，若懂得運用自住房優惠、活化土地用途，就能在合法範圍內智慧節稅。稅不是不能省，而是要懂得「怎麼省」。能在制度內聰明操作的人，不僅省錢，更展現出對資產的真正掌控力。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分?】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑