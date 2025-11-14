幣圈慌了！恐慌指數跌到15點 比特幣將複製二月暴跌25%？分析師突喊：別急拋

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 10:40

幣圈慌了！恐慌指數跌到15點 比特幣將複製二月暴跌25%？分析師突喊：別急（圖：Shutterstock）

幣圈恐慌與貪婪指數周四 (13 日) 暴跌至 15 點，創今年 2 月以來新低。這次「極端恐慌」讀數引發警覺，因上一次該指數跌破 20 點 (2 月 27 日) 後，比特幣(BTC) 曾在一個月內重挫 25% 至 7.5 萬美元。

15 點代表市場情緒跌入谷底。自 10 月 11 日大規模清算事件後，情緒修復乏力，信心持續低迷。歷史法則顯示，類似極端情緒常伴隨短期劇烈調整，但分析師對後續走勢分歧明顯。

根據市場情緒分析平台 Santiment 數據，比特幣、以太幣、XRP 的負面討論激增，情緒水準遠低於常態，但 Santiment 將此解讀是潛在看漲訊號，認為市場正接近「投降階段」，當散戶因悲觀集中拋售，關鍵持有者可能趁機吸納，推動價格回升。

部分專家認同「恐慌底」邏輯。分析師 Joe Consorti 指出，當前比特幣情緒與 2 月至 4 月回檔期相當，弱勢持股者被清洗後，局部底部正在形成，耐心等待也許是最佳策略。

Milk Road 的 Kyle Reidhead 則更謹慎，認為負面情緒恐推動比特幣下探 9 萬美元區間後再行反彈。