幣圈慌了！恐慌指數跌到15點 比特幣將複製二月暴跌25%？分析師突喊：別急拋
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，加密貨幣市場情緒指標跌至今年低點，市場對深度回檔的擔憂持續升溫，但一些分析師認為，極端悲觀情緒也許預示著局部底部臨近，呼籲保持理性而非恐慌拋售。
幣圈恐慌與貪婪指數周四 (13 日) 暴跌至 15 點，創今年 2 月以來新低。這次「極端恐慌」讀數引發警覺，因上一次該指數跌破 20 點 (2 月 27 日) 後，比特幣(BTC) 曾在一個月內重挫 25% 至 7.5 萬美元。
15 點代表市場情緒跌入谷底。自 10 月 11 日大規模清算事件後，情緒修復乏力，信心持續低迷。歷史法則顯示，類似極端情緒常伴隨短期劇烈調整，但分析師對後續走勢分歧明顯。
根據市場情緒分析平台 Santiment 數據，比特幣、以太幣、XRP 的負面討論激增，情緒水準遠低於常態，但 Santiment 將此解讀是潛在看漲訊號，認為市場正接近「投降階段」，當散戶因悲觀集中拋售，關鍵持有者可能趁機吸納，推動價格回升。
部分專家認同「恐慌底」邏輯。分析師 Joe Consorti 指出，當前比特幣情緒與 2 月至 4 月回檔期相當，弱勢持股者被清洗後，局部底部正在形成，耐心等待也許是最佳策略。
Milk Road 的 Kyle Reidhead 則更謹慎，認為負面情緒恐推動比特幣下探 9 萬美元區間後再行反彈。
值得注意的是，「恐慌時買進」雖為經典策略，但多數散戶因過度槓桿或缺乏耐心折戟。市場人士提醒，極端情緒下需警惕波動風險，盲目抄底不可取。當前市場正處「黎明前黑暗」，投資人必須平衡風險與機遇，避免被恐慌情緒挾持。
