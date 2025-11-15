search icon



【Joe’s華爾街脈動】比特幣崩盤、AI股重挫，投資者湧向避險資產

Joe Lu

外資大舉出走重擊台股，跌破關鍵支撐。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】比特幣崩盤、AI股重挫，投資者湧向避險資產 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 14 日 美東時間


摘要
  • 投機性資產崩盤，避險性大宗商品如黃金等表現突出。
  • 美國科技股急遽平倉，拖累那斯達克指數經歷動盪一週；外資的大舉拋售則中斷了台股的上升趨勢。
  • 市場大幅下修對聯準會十二月降息的預期，增加了政策不確定性，公債殖利率穩定在 4.15% 附近。
  • 因政府關門導致缺乏官方經濟數據，市場頓失方向，加劇了技術性崩盤與市場情緒轉變的衝擊。
  • 俄羅斯港口遇襲導致原油價格飆漲，增添了另一層複雜性，並支撐了大宗商品表現突出的題材。

一場嚴峻的信心危機已籠罩市場，引發了本年度最擁擠的投機性交易出現猛烈的平倉。 (全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe's 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


