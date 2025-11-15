美股重點新聞摘要2025年11月15日

〈美股 13F 報告〉波克夏 Q3 新建倉 Alphabet 持續減碼蘋果 15%

美國投資大師華倫．巴菲特（Warren Buffett）領軍的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在最新監管申報中揭露，已建立對 Google 母公司 Alphabet ( GOOGL-US ) 的新持股部位，成為截至 9 月底該公司第 10 大股票資產。 全文詳讀

AI 晶片折舊該用幾年算？一個會計問題恐掀科技股估值巨浪

根據《CNBC》周五 (14 日) 報導，全球科技巨擘未來五年將砸 1 兆美元建 AI 資料中心，但一個會計問題正困擾高層：AI 晶片該用幾年折舊？在會計上，折舊是將硬體資產成本分攤到預期使用年限的做法。隨著企業採購數十萬顆輝達 (NVDA-US)GPU 晶片，這些晶片能保持有用或保值多久，成為日益重要的課題。全文詳讀

