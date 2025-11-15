美股重點新聞摘要2025年11月15日
〈美股 13F 報告〉波克夏 Q3 新建倉 Alphabet 持續減碼蘋果 15%
美國投資大師華倫．巴菲特（Warren Buffett）領軍的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在最新監管申報中揭露，已建立對 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的新持股部位，成為截至 9 月底該公司第 10 大股票資產。全文詳讀
AI 晶片折舊該用幾年算？一個會計問題恐掀科技股估值巨浪
根據《CNBC》周五 (14 日) 報導，全球科技巨擘未來五年將砸 1 兆美元建 AI 資料中心，但一個會計問題正困擾高層：AI 晶片該用幾年折舊？在會計上，折舊是將硬體資產成本分攤到預期使用年限的做法。隨著企業採購數十萬顆輝達 (NVDA-US)GPU 晶片，這些晶片能保持有用或保值多久，成為日益重要的課題。全文詳讀
供應鏈又一雷！中國停止對美國出口釔 恐衝擊航太與晶片產能
《路透》周五 (14 日) 獨家報導，全球稀土元素「釔」(Yttrium) 供應正快速緊縮。隨著中國祭出出口限制，航空航太、能源與半導體產業恐面臨成本飆升與供應中斷的風險，市場憂心新一波稀土危機正在醞釀。全文詳讀
川普下調咖啡、香蕉及牛肉等商品關稅 以期降低民生物價
美國總統川普週五 (14 日) 將調降牛肉、咖啡以及數十項農產品與食品的關稅，對其先前推動的「對等關稅」政策進行重大回調，以回應美國民眾對生活成本上漲的擔憂。
全文詳讀
