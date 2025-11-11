〈焦點股〉AI、筆電挹注汎瑋Q3獲利增溫 一度漲半根停板

‌



法人表示，持續看好汎瑋在 AI PC、高效能運算 (HPC)、電動車與 AIoT 等新興應用的長期發展動能，將有望持續擴大營運規模，除了台灣與中國兩地生產基地外，公司也同步強化越南及馬來西亞據點，以靈活供應鏈策略有效分散風險，確保在市場大環境變動下，依然維持穩定成本競爭優勢。