〈焦點股〉AI、筆電挹注汎瑋Q3獲利增溫 一度漲半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北


電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 第 3 季受惠高階筆電、AI PC、AI 伺服器需求，挹注旗下導熱、散熱功能性材料訂單需求增加，第 3 季單季稅後純益 3,527 萬元、季增 78.82%、年增 75.99%，每股盈餘 (EPS)1.45 元。激勵汎瑋今 (11) 日股價開開高走高，開盤一度衝高跳空漲逾 7%。

cover image of news article
AI、筆電挹注汎瑋Q3獲利增溫 盤中一度漲半根停板。(鉅亨網資料照)

汎瑋今 (2025) 年前 3 季合併營收為 10.25 億元、年減 1.08％，稅後純益為 7,100 萬元、 年增達 15.53%，累計前 3 季每股稅後純益為 2.87 元。


法人表示，持續看好汎瑋在 AI PC、高效能運算 (HPC)、電動車與 AIoT 等新興應用的長期發展動能，將有望持續擴大營運規模，除了台灣與中國兩地生產基地外，公司也同步強化越南及馬來西亞據點，以靈活供應鏈策略有效分散風險，確保在市場大環境變動下，依然維持穩定成本競爭優勢。

汎瑋 10 月營收為 1.35 億元、月增 6.76％、年增 46.17％；累計今 (2025) 年 1 月至 10 月合併營收為 11.59 億元，年增 2.77％。汎瑋表示，10 月整體營收表現穩健成長，前 10 月營收年增表現，已正式由負轉正。

