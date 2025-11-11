動力-KY受惠泛電競訂單拉貨穩健成長 Q3獲利年增逾4成EPS 1.8元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
動力 - KY(6591-TW) 受惠泛電競相關客戶訂單拉貨力道維持穩定成長，帶動散熱產品出貨動能攀升，也同步推升動力 - KY 第三季稅後純益達 0.7 億元，季對季、年對年皆大幅成長，其中，年增逾 4 成，每股純益 1.8 元。
動力 - KY 第三季營收 4.46 億元，季減 8.79%，年增 25.63%；毛利率 34.53%，季減 2.89 個百分點，年增 6.36 個百分點；營益率 14.8%，季減 5.86 個百分點，年增 7.19 個百分點；稅後純益 0.7 億元，季增 59.09%，年增 42.86%，每股純益 1.8 元。
動力 - KY 累計今年前三季營收 13.71 億元，年增 38.91%；毛利率 35.52%，年增 8.88 個百分點；營益率 17.14%，年增 10.56 個百分點；稅後純益 1.78 億元，年增 89.4%，每股純益 4.65 元。
動力 - KY 指出，第三季主要受惠新一代顯示卡產品出貨暢旺，尤其是輝達 (NVDA-US)NVIDIA 5000 系列顯卡需求穩定成長，隨著晶片與下游客戶拉貨需求回升，帶動旗下散熱模組出貨成長。
展望第四季，動力 - KY 持續看好高階電競、AI PC 與次世代顯示卡產品，帶動市場高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，也持續深化散熱技術與模組化設計能力，強化產品和競爭力。同時，穩步推進多元布局，透過 AI 伺服器、工控與健身器材等新市場逐步開花結果，為營運增添柴火。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇