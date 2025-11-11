動力-KY受惠泛電競訂單拉貨穩健成長 Q3獲利年增逾4成EPS 1.8元

‌



展望第四季，動力 - KY 持續看好高階電競、AI PC 與次世代顯示卡產品，帶動市場高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，也持續深化散熱技術與模組化設計能力，強化產品和競爭力。同時，穩步推進多元布局，透過 AI 伺服器、工控與健身器材等新市場逐步開花結果，為營運增添柴火。