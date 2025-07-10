動力受惠輝達顯卡放量出貨 6月、Q2及上半年皆繳年增表現
鉅亨網記者劉玟妤 台北
動力 (6591-TW) 受惠輝達 (NVDA-UA)RTX 50 系列顯示卡持續放量出貨，帶動 6 月營收達 1.26 億元，年增近 6 成，第二季營收 4.89 億元，年增 5 成，累計上半年營收 9.25 億元，年增超過 4 成。
動力 6 月營收 1.26 億元，月減 26.33%%，年增 58.28%；第二季營收 4.89 億元，季增 12.16%，年增 50.93%：累計今年上半年營收 9.25 億元，年增 46.24%。
動力指出，主要受惠於旗下客戶新一代電競產品陸續上市，以及積極布局歐美市場行銷活動，進一步帶動電競 PC 相關零組件需求同步增溫，尤其在輝達 RTX 50 系列顯示卡效能與功耗同步提升，並持續放量出貨的帶動下，市場對高風壓、低噪音、高效率的風扇解決方案需求加速釋出，推升旗下散熱風扇產品訂單出貨表現穩健成長。
展望 2025 年第三季，動力持續看好高階電競、AI PC 與次世代顯示卡產品，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，且將持續強化散熱技術領域的開發能力，結合一條龍製程整合優勢，深化與品牌客戶合作黏著度，同時積極布局工控、車載、伺服器等多元利基型應用市場，有助於擴大未來營運動能。
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