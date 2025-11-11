入榜門檻狂漲250億！CRIF台灣百大集團：資產營收雙創新高 2家連5年5率5升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-11 11:33

CRIF 公布《2025 年版台灣大型集團企業研究》調查，百大集團 2024 年資產總額與營業總額雙雙創下歷史新高，總體資產達 156 兆 3,318 億元、營收達 38 兆 4,687 億元，集團分子企業總數也刷新高達 9,574 家，入榜資產總額門檻已由 2020 年的 659 億元上調至 904 億元，大舉躍上升 250 億。面對地緣政治與產業變革，受惠 AI 巨浪推升電子零組件及散熱解決方案趨勢，台達電、奇鋐近五年五率連續正成長為「集團唯二」存在。

CRIF 發現，百大集團擴張重心已顯著轉移，海外布局持續攀升，特別是歐美，及東協地區的投資家數與資產成長最為陡峭。

一、資產營收雙攀歷史高峰 規模擴張態勢穩健

百大集團的擴張態勢穩健，資產總額位於 2,000 億元以上的集團家數已從 2020 年的 61 家上升至 2024 年的 73 家。同時，集團入榜難度也大幅提高，資產總額門檻已由 2020 年的 659 億元上調至 904 億元，入榜門檻上升 250 億，凸顯集團公司治理與全球供應鏈垂直管理的重要性日益增加。

二、供應鏈變遷顯著：海外布局聚焦歐美東協

集團分子企業總數達歷史新高 9,574 家，其中海外投資家數年均複合成長率達 4%，成為主要成長動能。布局重心出現結構性變化：

中國大陸地區投資家數相較五年前下滑 3.80%。

東協、北美洲、歐洲地區的投資家數則大幅增長，其中歐洲地區成長率更高達 41.80%。

東協加上歐美地區的總體投資家數，已連續兩年高於中國大陸（含港澳）地區，供應鏈位移趨勢明確。

歐洲及北美洲地區的資產總額成長率分別達 93.75% 與 21.48%，且 2024 年集團布局上述兩大洲的家數首次上升超過百家。

文曄科技透過整併加拿大 Future Electronics，躍居全球 IC 通路龍頭，是集團透過海外整併應對地緣衝突、切入高毛利領域的代表性縮影。

三、AI 巨浪推升績優集團，台達電、奇鋐「五率」連年正成長

在集團群起擴張的趨勢下，CRIF 發現有兩大集團連續五年達成「資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率、純益率、淨值報酬率」五率連年正成長的卓越表現：

台達電子：憑藉電源供應器與散熱解決方案的技術優勢，穩固市場龍頭地位，並全面支援 AI 資料中心「From Grid To Chip」的電源與散熱需求。

奇鋐科技：受惠於 AI 散熱需求爆發，特別是在輝達（NVIDIA）GB200 冷板市場的高佔有率，帶動其毛利率與純益率創新高，首度進入百大集團之列。

此外，台新新光金控合併、文曄整併 Future Electronics 等重大決策，皆是促使集團影響力擴大至海外、排名大幅躍升的關鍵。

CRIF 建議：台灣大型集團未來必須專注於以下三大關鍵方向，以系統性地建立競爭韌性：

1. 借力使力加速整併擴張： 順應北美洲、歐洲及新興地區蓬勃的 FDI 趨勢，加速海外整併並融入在地經營，使新整併區域成為集團未來擴張的重要支柱。

2. 揮別成本競爭，傳產升級價值鏈： 傳統產業應從代工轉型為品牌設計導向（ODM→OBM），例如透過開發功能性、環保性布料或材料創新，提升技術密集度，並導入機器人應用切入 AI 或生技領域。