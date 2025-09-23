CRIF：海外台商營收飆破4.3兆 頂尖台商市值成長率超越日韓

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 11:15

‌



全球經濟在 2023 年面臨高通膨、高利率與地緣政治的嚴峻挑戰，然而，海外台商卻繳出亮眼成績單。CRIF 公布「全球海外台商影響力」排名，海外台商以 28.94% 的驚人成長力道，全年營收總額達到新台幣 4.3 兆元，在產業多元布局，從製造業到服務業、從傳產到電子，呈現「多頭並進」。此外，頂尖海外台商的近 5 年市值年均複合成長率，甚至超越日、韓頂尖企業。

海外台商營收飆破4.3兆 電子、服務和傳產多頭並進 市值成長超越日韓。（圖：shutterstock)）

逆風前行 營收純益率全數獲利

‌



儘管全球經濟成長率持續下行，但美、中兩大經濟體的微幅擴張，為海外台商提供了發展動能。本次調查涵蓋 800 家海外台商，其中超過八成營收集中在美洲與亞洲。數據顯示，全體海外台商不僅營收總額勁揚，更難能可貴的是，所有營收級距的台商平均純益率全數維持正數。特別是營收新台幣 50 億元以上的頂尖台商，其平均純益率高達 5.34%，是 50 億元以下台商的 1.7 倍，凸顯出規模化經營所帶來的效率與競爭力，確保在逆勢中依然能夠穩健獲利。

產業雙軌並行 製造、服務業各擅勝場

過去，海外台商常被視為以製造業為主體，但此次調查揭示了更豐富的產業面貌。製造業雖佔總體營收的 91.92%，扮演了領頭羊的角色，但服務業也展現了強勁的成長潛力。

深入分析可以發現，服務業在平均營收成長率、純益率與資本運用效率等多項財務指標上，均優於製造業。這說明海外台商正走在「輕資產、高效率」的科技化浪潮上，以投資控股、電腦設備與軟體服務等模式，成為整體產業的第二支柱。

十大產業分類中，傳產與電子各佔 4 項，服務業則囊括 2 項，顯示海外台商在百工百業中廣泛布局，不僅在半導體、電腦周邊設備等電子業居於領導地位，同時也涵蓋製鞋、飲料製造等傳產領域，展現出多元且均衡的發展態勢。這也進一步證明，海外台商正積極擁抱機器人與 AI 智慧化等趨勢，為全球供應鏈提供多樣化的解決方案。

經營績效優於集團 市值成長勝過日韓

調查更進一步，將海外台商前兩百大（TOP200）與台灣大型集團海外公司進行對照。儘管集團海外公司在營收規模上更具優勢，但海外台商 TOP200 在營收成長率、稅後純益成長率、平均純益率等關鍵經營指標上，表現卻更為卓越。這證實了海外台商具備更優異的抗風險與獲利能力，其韌性與影響力已足以與頂尖企業比肩。

在國際影響力方面，頂尖海外台商更是繳出令人驚艷的成績。將敏實集團、美超微、GARMIN 等代表性企業，與《財星》世界 500 強中的日、韓頂尖企業（豐田、三星等）進行市值年均複合成長率（CAGR）比較，發現頂尖海外台商的平均成長率優於日、韓企業。這項數據清晰地顯示，海外台商在公開市場的影響力與投資價值不容小覷。