〈陸股盤後〉中國進入業績、政策、宏觀事件空窗期 滬指守住4,000點
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國股市三大指數周二（11 日）收盤走低，兩市股指盤中弱勢下探，滬指守住 4,000 點，深證成指、創業板指等跌超過 1%，場內近 2,800 股飄紅。
滬指周二收盤跌 0.39% 報 4,002.76 點，深證成指跌 1.03% 報 13,289 點，創業板指跌 1.4% 報 3,134.32 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.0141 兆元。
保險、券商、半導體類股走低，食品飲料、零售、房地產、農業、醫藥族群走高，培育鑽石、鈣鈦礦電池、鋰電池概念股活躍。
星石投資表示，短期來看，中國進入業績、政策和宏觀事件空窗期，市場對今年來經濟表現的預期相對穩定。
星石投資說，考慮到臨近年末部分資金有保收益需求，市場整體或維持震盪，基本面因素對股市結構的影響可能會減弱，炒作氛圍下的情緒波動可能是短期更需要關注的因素。
星石投資認為，從中長期角度看，當前市場風險溢價處於歷史中位水準，權益類資產估值仍在合理區間內，企業盈利底部基本已經得到確認，隨著政策發力帶動國內經濟走穩，預期盈利驅動會逐步增強，市場有望由估值驅動轉為基本面驅動，上行空間進一步被打開。
