鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至7.02元，預估目標價為672.10元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.02元，其中最高估值9.4元，最低估值2.65元，預估目標價為672.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.4(9.4)18.2418.2419.05
最低值2.65(2.65)3.9113.8715.71
平均值6.84(6.8)12.0215.6317.55
中位數7.02(6.89)12.0215.5817.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值178.22億210.05億245.02億265.20億
最低值174.50億194.68億215.14億232.66億
平均值175.38億201.26億229.83億249.96億
中位數175.09億201.23億229.67億250.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.53-0.21-2.34-2.956.13
營業收入89.83億114.27億123.25億143.22億169.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSPOT

