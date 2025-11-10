鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至7.02元，預估目標價為672.10元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.02元，其中最高估值9.4元，最低估值2.65元，預估目標價為672.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.4(9.4)
|18.24
|18.24
|19.05
|最低值
|2.65(2.65)
|3.91
|13.87
|15.71
|平均值
|6.84(6.8)
|12.02
|15.63
|17.55
|中位數
|7.02(6.89)
|12.02
|15.58
|17.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.22億
|210.05億
|245.02億
|265.20億
|最低值
|174.50億
|194.68億
|215.14億
|232.66億
|平均值
|175.38億
|201.26億
|229.83億
|249.96億
|中位數
|175.09億
|201.23億
|229.67億
|250.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|6.13
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
|169.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至6.72元，預估目標價為665.45元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為672.10元
- 大摩選出這家AI受惠股為最新首選標的
- OpenAI大招！ChatGPT新技能解鎖：從播放歌單到買房全搞定
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇