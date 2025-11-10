鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至22.11元，預估目標價為315.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.78元上修至22.11元，其中最高估值22.65元，最低估值21.23元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.65(22.65)24.4526.8528.15
最低值21.23(21.23)22.3324.3728.15
平均值22.06(21.91)23.822628.15
中位數22.11(21.78)23.9526.128.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.89億35.21億38.30億37.14億
最低值32.39億33.61億35.34億37.14億
平均值32.60億34.26億36.44億37.14億
中位數32.63億34.17億36.15億37.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.579.389.7415.9413.71
營業收入22.75億27.59億27.82億28.81億31.52億

詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

