鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至22.11元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.78元上修至22.11元，其中最高估值22.65元，最低估值21.23元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.65(22.65)
|24.45
|26.85
|28.15
|最低值
|21.23(21.23)
|22.33
|24.37
|28.15
|平均值
|22.06(21.91)
|23.82
|26
|28.15
|中位數
|22.11(21.78)
|23.95
|26.1
|28.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.89億
|35.21億
|38.30億
|37.14億
|最低值
|32.39億
|33.61億
|35.34億
|37.14億
|平均值
|32.60億
|34.26億
|36.44億
|37.14億
|中位數
|32.63億
|34.17億
|36.15億
|37.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.57
|9.38
|9.74
|15.94
|13.71
|營業收入
|22.75億
|27.59億
|27.82億
|28.81億
|31.52億
詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
