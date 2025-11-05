search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為672.10元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.28元，其中最高估值10.41元，最低估值2.3元，預估目標價為672.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.41(10.41)14.1118.1618.72
最低值2.3(2.3)3.9110.1715.55
平均值5.58(5.47)11.415.517.4
中位數5.28(5.2)11.7315.4517.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值187.54億220.11億262.13億267.41億
最低值173.89億177.05億203.96億235.95億
平均值175.92億202.32億230.69億251.45億
中位數175.44億202.15億232.00億251.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.53-0.21-2.34-2.956.13
營業收入89.83億114.27億123.25億143.22億169.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

