鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為672.10元
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.28元，其中最高估值10.41元，最低估值2.3元，預估目標價為672.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.41(10.41)
|14.11
|18.16
|18.72
|最低值
|2.3(2.3)
|3.91
|10.17
|15.55
|平均值
|5.58(5.47)
|11.4
|15.5
|17.4
|中位數
|5.28(5.2)
|11.73
|15.45
|17.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187.54億
|220.11億
|262.13億
|267.41億
|最低值
|173.89億
|177.05億
|203.96億
|235.95億
|平均值
|175.92億
|202.32億
|230.69億
|251.45億
|中位數
|175.44億
|202.15億
|232.00億
|251.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|6.13
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
|169.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
