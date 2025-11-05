鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至6.72元，預估目標價為665.45元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.61元上修至6.72元，其中最高估值10.41元，最低估值2.65元，預估目標價為665.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.41(10.41)
|18.24
|18.24
|18.72
|最低值
|2.65(2.65)
|3.91
|13.87
|15.71
|平均值
|6.63(6.48)
|11.93
|15.61
|17.47
|中位數
|6.72(6.61)
|12.01
|15.47
|17.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187.54億
|220.11億
|245.02億
|267.41億
|最低值
|173.89億
|177.13億
|203.28億
|234.30億
|平均值
|175.81億
|201.22億
|228.87億
|250.92億
|中位數
|175.11億
|201.45億
|229.67億
|250.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|6.13
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
|169.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
