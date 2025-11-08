鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估上修至6.73元，預估目標價為90.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.6元上修至6.73元，其中最高估值7.13元，最低估值6.09元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.13(7.1)
|8.24
|9.5
|最低值
|6.09(6.09)
|7.45
|8.18
|平均值
|6.73(6.7)
|7.81
|8.84
|中位數
|6.73(6.6)
|7.79
|8.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|272.44億
|295.40億
|318.46億
|最低值
|265.34億
|280.01億
|292.61億
|平均值
|270.99億
|285.51億
|303.79億
|中位數
|271.76億
|281.83億
|304.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|-2.17
|營業收入
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
|272.51億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
