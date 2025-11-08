search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估上修至6.73元，預估目標價為90.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.6元上修至6.73元，其中最高估值7.13元，最低估值6.09元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.13(7.1)8.249.5
最低值6.09(6.09)7.458.18
平均值6.73(6.7)7.818.84
中位數6.73(6.6)7.798.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值272.44億295.40億318.46億
最低值265.34億280.01億292.61億
平均值270.99億285.51億303.79億
中位數271.76億281.83億304.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.8810.8213.014.98-2.17
營業收入437.36億520.57億564.37億468.00億272.51億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIG

美國國際集團76.93+0.85%

