科技雙擘領航！施振榮、史欽泰榮膺李國鼎獎 詮釋時代精神

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-10 20:24

第三屆李國鼎獎頒獎典禮於今 (10) 日在台北舉行，嘉賓雲集，總統府資政沈榮津、台達電創辦人鄭崇華皆親臨祝賀。宏碁集團創辦人施振榮與潘文淵文教基金會董事長史欽泰共同獲獎，為台灣科技產業年度盛事。

第三屆李國鼎獎得獎人施振榮（右）及其夫人。（圖：業者提供）

李國鼎科技發展基金會特邀台大經濟系名譽教授孫震頒獎，前文化部長龍應台以「用什麼衡量一個國家：從施振榮史欽泰談起」發表專題演講，掀起高潮。

基金會董事長王伯元表示，李國鼎資政具科學家精神與開放心胸，是經濟、科技、創投之父，並對台灣醫療貢獻深遠。李國鼎獎旨在傳揚資政的時代精神，帶動產業大戰略，持續推升經濟。今日的兩位得獎人，正是在此開創性環境中，引領台灣科技業成長。

得獎人施振榮感言任重道遠，秉持「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」來對社會做出貢獻。他創業實踐王道精神，宏碁（Acer）至今 AAQW 企業家族（Acer、AUO、Qisda、Wistron）年營收超 2 兆元。他希望留給世界三件事：推廣微笑曲線理論、王道思維國際化、推動企業家族傳承模式，相信此模式比家族企業更能永續。

得獎人史欽泰指出，李國鼎先生的遠見開啟台灣半導體產業，他懂科技、人才、未來，讓新竹科學園區成為夢想起點。他認為獎項屬於所有為台灣科技努力的人。史欽泰強調，創新、誠信與分享是科技永續三大基石。面對 AI、地緣政治等挑戰，他表示這只是過程，重視人才、教育及珍惜自由民主，才能邁向富而好禮的社會。

施振榮（宏碁集團創辦人 / 智榮基金會董事長）：長期推廣王道，推動產業轉型，扮演「文化科技整合的推動者；曾獲世界十大傑出青年、美國《商業周刊》評選「全球 25 位最傑出企業管理者」之一、《時代雜誌》「亞洲英雄」；獲頒國家二等景星勳章、工研院院士等。