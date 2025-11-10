營收速報 - 德昌(5511)10月營收8.51億元年增率高達38.6％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為84.79億元，累計年增率14.79%。
最新價為62.6元，近5日股價上漲5.26%，相關建材營造股價指數下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+209 張
- 外資買賣超：+140 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+69 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|8.51億
|39%
|-14%
|25/9
|9.94億
|-5%
|2%
|25/8
|9.74億
|45%
|-5%
|25/7
|10.29億
|31%
|-2%
|25/6
|10.55億
|27%
|16%
|25/5
|9.13億
|28%
|18%
德昌(5511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築及土木工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收再創新高！散熱族群奇鋐(3017)年增132%，獲利準備繼續衝
- PCB 鑽孔墊材廠鉅橡Q3賺贏上半年總和 1-9月EPS 0.81元
- 晶華Q3獲利年增逾3成 全年挑戰連3年賺超過1個股本
- 買好買滿持續擴大獲利、創見⊕⊕、華邦電⊕、6xx8？請把握！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇