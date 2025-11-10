search icon



營收速報 - 德昌(5511)10月營收8.51億元年增率高達38.6％

鉅亨網新聞中心


德昌(5511-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣8.51億元，年增率38.6%，月增率-14.4%。

今年1-10月累計營收為84.79億元，累計年增率14.79%。

最新價為62.6元，近5日股價上漲5.26%，相關建材營造股價指數下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+209 張
  • 外資買賣超：+140 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+69 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 8.51億 39% -14%
25/9 9.94億 -5% 2%
25/8 9.74億 45% -5%
25/7 10.29億 31% -2%
25/6 10.55億 27% 16%
25/5 9.13億 28% 18%

德昌(5511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築及土木工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收德昌

德昌62.6-2.19%
美元/台幣31.008-0.12%

