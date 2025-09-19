鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-19 15:33

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (19) 日出席「共創高空風能新未來」研討會，針對輝達斥資 50 億美元入股英特爾發表看法，他認為從歷史經驗來看，IC 設計廠下單給自家晶圓代工成效並不會比委外代工佳，輝達晶片若依賴英特爾生產有希望但不大。

輝達入股英特爾 施振榮：對AI發展影響要大過對晶圓代工影響。(圖：智榮基金會提供)

對台積電的影響方面，施振榮分析輝達此舉主要是希望結合英特爾 x86 CPU 生態系統，對未來 AI 發展影響更大，他指出，雖然對晶圓代工有一定影響，但台積電仍遙遙領先，這項投資對系統廠商影響不大。

宏碁創辦人施振榮針對輝達斥資 50 億美元入股英特爾發表看法，他認為從歷史經驗來看，IC 設計廠自家生產晶片最終都無法在公開市場競爭。

產業競爭觀察上，施振榮依照過去經驗指出，IC 設計廠若下單給自家晶圓代工廠，往往因關係優先而非競爭力優先，最終反而不如委外代工的成效，自家生產容易陷入有關係卻不一定最有利的困境，日本半導體產業就是因為這種封閉模式而輸掉市場地位。

美國產業政策角度分析，施振榮認為美國需要產業更健全發展，因此需要多元供應來源。輝達投資英特爾是站在美國立場考量，但這對輝達主導未來 AI 生態系 CPU、MPU、XPU 發展的影響，遠大於對晶圓代工的影響。

施振榮強調真正的贏家不是看短期政治操作，而是看長期努力與隱性價值。他認為台灣持續在技術投入保持領先，並與全世界當朋友的思維，才是真正的贏家之道。

股價反應部分，當被問及是否擔心台積電股價時，施振榮表示股價是不理性的，本質還是要看實際表現。他認為台積電會越來越強，不需過度擔心短期市場波動。