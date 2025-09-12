回應奪蘋果Vision產品訂單傳聞 GIS-KY：AR/VR產品受到多家客戶關注

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-12 17:15

‌



觸控模組廠 GIS-KY(6454-TW)(業成) 今 (12) 日召開法說會，財務長林原平表示，針對媒體報導與蘋果摺疊 iPhone 及 Vision 產品合作傳聞表示，公司立場不對單一客戶單一產品評論，不過 AR、VR 頭戴式產品確實受到多家客戶關注，公司正積極投入相關研發及量產規劃。

市場傳出奪得蘋果Vision產品訂單傳聞 GIS：AR/VR產品受到多家客戶關注。(圖：shutterstock)

資本支出大幅增加顯示轉型決心，GIS-KY 今年已投入 52 億元，全年將達 50 至 60 億元規模，林原平表示，資金主要投入光學領域新產品試產及量產線，盼透過上下游整合成為光學模組領導廠商。

‌



資金調度無虞支撐轉型計畫，公司帳上現金達 223 億元，另完成 3.6 億美元五年期聯貸合約，林原平強調，充裕資金將確保光學、指紋辨識、車載等新產品領域投資無後顧之憂。

GIS-KY 第二季財務表現亮眼，營收 190 億元季增 25%，每股純益 0.12 元由虧轉盈，林原平指出，營收成長主因美國關稅戰後客戶提前拉貨，但此效應正逐漸降低，下半年營收將回復正常水準。

GIS-KY 產品組合持續優化，指紋辨識業務快速成長從去年不到 10% 提升至 14%。平板觸控顯示模組仍為主力占 66%，筆電 17%，其他包括車載及光學產品占 4%。